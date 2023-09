'Cuando era divertido'. Para los universitarios que están viviendo su primer amor

Eloy Moreno nos ha sorprendido con todos sus libros. En el Club de lectura hemos presentado con anterioridad dos de ellos: Invisible, sobre el acoso escolar, y Diferente, que nos presenta la enfermedad y la posibilidad de la muerte. Son libros que plantean temas que preocupan a los jóvenes pero que en muchos casos la industria literaria los maquilla en exceso, sin embargo, Eloy los muestra sin edulcorantes. Con un lenguaje claro, directo, pero con los que a la vez han disfrutado miles de adolescentes.

Cuando era divertido da un paso más profundo. En este relato aborda el desamor de una joven pareja padres de un niño de cuatro años. Uno de los grandes aciertos de Eloy Moreno es el uso del lenguaje, el manejo de las palabras, y en esta obra juega con el nombre de los protagonistas: Alejandro y Alejandra. A ambos les llaman Ale sus amigos y familiares. De esta forma no importa de quien es la acción, la frase, el pensamiento, la vivencia. La pareja es una y los dos son iguales.

También consigue no tener un culpable en la ruptura, una víctima y un verdugo. Siempre es Ale.

Tenemos de fondo, en contraposición a los protagonistas, unos jóvenes universitarios, en plena fase de enamoramiento. ¿Puede ser un espejo en el que se reflejan estas dos parejas? En Invisible y Diferente, presente, pasado y futuro se unen en un mismo plano. Es un pliegue de los tiempos, de los personajes, y de esta forma se hace más interesante la trama.

Se lee con mucha rapidez, pero a la vez te hace reflexionar, frena tu ímpetu por devorar todas las páginas, para que valores lo que está ocurriendo.

En la portada tiene un sello: “No apto para todos los lectores”. Y en su primera página aparece un aviso: “La novela que estás a punto de iniciar es una historia incómoda. Una historia que no es adecuada para todas las edades. Ni siquiera para todos los lectores”

Es normal este aviso ya que Eloy Moreno es identificado como un escritor especialista en temas que les gustan a los adolescentes. Esta es su novela más cruda, pero, como él también indica: “Es posible que ocurra lo contrario, que salgas de aquí con la felicidad de quien sabe valorar lo que se tiene”.

Los pequeños lectores recomiendan

Sara Heredia Jiménez, alumna de 4º de ESO: “Me gustan las reuniones del Club de Lectura, pero sobre todo cuando son libros como seres mitológicos donde van desde Educación Infantil a Bachillerato, pero cuando solo estamos los mayores me gusta menos. Cuando se presentó este libro me tiré corriendo por él. Me he leído todos los libros de Eloy Moreno, desde “El bolígrafo de gel verde”. Este libro tiene 300 páginas y me lo he leído del tirón. Sí, no pude parar hasta que llegué a la última página. Como me ha pasado con todos sus libros, me ha hecho llorar, enfadarme y sobre todo reflexionar. Su final es sorprendente, como siempre le gusta hacer a Eloy Moreno. Claro que no es un libro para todas las edades”.

No podemos decir que Cuando era divertido sea una novela llena de humor, aunque tiene mucho humor negro, ni mucho menos es un libro para adolescente, pero sí es una lectura recomendada para jóvenes que ya se creen muy adultos, que van sobrados en sus relaciones de parejas, que piensan que corren por una autopista de emociones fuertes y sin freno. Como él indica “no apto para todas las edades”, pero como todos sus libros te hará pensar. Tal vez sea su libro más maduro. Son 300 páginas llenas de sentimientos y emociones.

El autor

Eloy Moreno, Castellón, empezó autoeditándose sus libros y ahora es de los escritores que tiene más seguidores. Por poner un ejemplo Invisible en la actualidad tiene 4 versiones distintas: infantil, juvenil, tapa dura-azul con un capítulo extra y la edición ilustrada. Hoy en día Disney está adaptándola para una serie.