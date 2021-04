‘Invisible’, visibilidad al acoso escolar

Invisible es una cruda novela juvenil que debemos leer los adultos. Su argumento es la violencia escolar, mejor dicho el acoso escolar. La mayoría de las discusiones, incluso peleas en el colegio, se producen por el enfrentamiento de “machos alfas”, pero el acoso escolar es más socarrón, menos ruidoso, más duradero y sobre todo más dañino. Acostumbro a leer tres o cuatro libros a la vez, pero esta novela desde el momento que la abrí no me ha permitido cerrarla hasta su finalización. Sus capítulos cortos, justos, directos, nos plantean el mismo hecho desde distintos ángulos, desde el punto de vista de los distintos personajes.

En esta novela, aunque con distintos niveles, todos son protagonistas: el acosado y MM, el acosador; los amigos palmeros del monstruo; los silenciosos cómplices de la clase; el profesor de Historia que lo único que desea es jubilarse; la directora con su gran ocupación que es el prestigio del centro; Los padres; Luna, la hermana pequeña que da luz en la noche; la madre; Zaro, el mejor amigo; Kiri, la chica; la profesora de literatura y su dragón.

La historia nos transporta por dos planos, el primero realista, con toda su dureza y llena de sentimientos y emociones: la envidia, la rabia, el odio, la angustia, la sorpresa, y sobre todas ellas reina el miedo. Todo ello enmarcado en cualquiera de nuestros centros educativos lleno de murales con mensajes positivos de paz y solidaridad. El segundo plano es el mundo fantástico, con superhéroes que ha creado el “chico avispa” y sus poderes mágicos. Uno de los muchos atractivos de este libro es que la narración no es de forma lineal, sino que es un gran puzle de hechos, sentimientos y emociones, que deseamos completar desde el primer capítulo, pero no tendremos todas las piezas hasta el final.

Su lectura nos invita a mirar, a ver lo que no deseamos ver, a que no seamos indiferentes con la violencia, con el dolor, con el aislamiento. Un WhatsApp, un vídeo puede ser tan doloroso como un tortazo. Unas risas pueden arañar más nuestra alma que las uñas afiladas. Con su lectura te cabrearás más de una vez, incluso llorarás, pero no podrás dejar de leerla. Y sobre todo te harás mil preguntas.

¿Sabes cuál es el nombre del "chico avispa"? Pónselo, seguramente conocerás alguno o alguna en tu centro. ¿y tú qué eres? ¿Un monstruo silencioso o un monstruo palmero del MM de tu clase?

Ya son más de 100.000 ejemplares vendidos, para que después digan que los jóvenes no leen. Muy recomendada para jóvenes lectores de 10 a 100 años.

Ficha literaria: Invisible. Autor: Eloy Moreno. Edición especial con un capítulo extra. Novela ganadora del último premio Mandarache Hache. Editorial: Nube de Tinta. Penguin Random House Grupo Editorial Barcelona.