'Diferente'. La realidad no es lo que se ve sino lo que sentimos

Para celebrar la llegada del nuevo año os recomiendo Diferente, un libro atípico, contracorriente dentro de ese buenismo que se publica para los adolescentes, dentro de su diferencia es genial. La muerte es el gran tabú de nuestra sociedad, en la pandemia se ha ocultado ¿censurado? imágenes de ella. Sin embargo, la única certeza que tenemos en nuestra vida es que moriremos.

Diferente no tiene una trama lineal. Eloy Moreno nos hace pasear por presente, pasado e incluso futuro, nos introduce en un puzle intrigante, misterioso, y de esta forma nos anima a continuar la lectura, creándonos una plácida adicción que nos impide soltar este libro.

La protagonista de esta historia es Luna, una niña enferma y su psicóloga. Luna es inteligente, con una gran imaginación, con gran intuición, superdotada, domina varios idiomas, necesita silla de ruedas para desplazarse, pero cuando se introduce en su gran sombrero puede vivir otras vidas: escalar montañas, bucear, correr bajo la lluvia, cruzar los ríos saltando de piedra en piedra, esquiar e incluso lanzarse en paracaídas. Su psicóloga es especialista en enfermos terminales, ayuda a las personas a asumir "la muerte", a aceptar que el final está llegando, que asuman el duelo.

Diferente habla con claridad a los adolescentes y a los que tenemos algunas arrugas sobre la enfermedad, los hospitales y el dolor con dulzura. A la vez plantea los grandes temas como la verdad. Cada uno tenemos nuestra verdad, que queremos imponer sobre las verdades de los otros. Pero ninguna es la verdad verdadera, fuera de nuestro mundo se convierte en mentira. Psicóloga y enferma tienen el mismo dolor, el de una pérdida.

Los pequeños lectores recomiendan. Lucía Gil Ruiz, de 2ºESO, es quien nos ha recomendado este libro: "Llevaba tiempo buscando una lectura que me enganchara y Diferente lo ha logrado. Es una historia llena de emociones. Con su lectura he vivido emociones muy distintas, pero sobre todo me ha hecho reflexionar sobre lo verdaderamente importante de la vida. He disfrutado con toda la historia de Laura, ella es una adolescente especial e inteligente. Empaticé mucho con ella. Además, este libro contiene varios misterios que hacen que te enganches más en su lectura. El final es realmente sorprendente y emocionante. Totalmente recomendable para personas tan sensibles como Luna o como yo. En muchas cosas soy como Luna pero sin sombrero. Lo recomiendo a cualquier lector con independencia de su edad, da igual que sean adultos o adolescentes. Te hará reflexionar".

Eloy Moreno nuevamente lo vuelve a conseguir, de un tema doloroso, nos introduce en una historia de misterio, en la que debemos estar atentos, observando cada frase, cada gesto de los personajes. De la magia que envuelve a la realidad, nos hace vivir, dar las gracias por la vida. Aunque parezca lo contrario, su lectura está llena de optimismo y esperanza, te deja un buen sabor de boca.