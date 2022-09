"Setenta y medio". ¿Cuáles son tus deseos?

Güicho es un niño como todos los demás, juguetón, algo travieso. Tiene muchos amigos, su preferida es Marianita con la que se casará en el momento que ella se decida y le diga el sí quiero.

A Güicho le gusta dibujar, escribir y siempre que puede llena su vida de fantasía. La forma más fácil de crear fantasía es escribir sus propios cuentos. 'Setenta y medio' es la historia que está escribiendo Güicho. En ella él es el protagonista. Como es muy independiente y maduro se va del campamento de la escuela para explorar por su cuenta. La naturaleza es muy bella y está llena de animalitos a los que poder chinchar. En su camino se encuentra con un gnomo muy ufano que le realiza una super pregunta matemática. Si la respuesta es correcta le regalará setenta y medio deseos, pero si no lo hace lo devorará.

21 cm de alto por 13,8 de ancho se quedan corto para este magnífico libro. La serie blanca de barco de vapor tiene un tamaño mayor que las otras colecciones, pero en este caso se queda corta para el despliegue de la gran calidad de las ilustraciones. Setenta y medio es un libro de narrativa muy divertido para los más pequeños, a partir de 5 años, pero por sus dibujos puede plantearse como un álbum ilustrado a partir de los tres años.

Son 64 páginas llenas de los deseos de Güicho, un chaval de unos seis años, y son a cuál más divertido. Mi preferido es el deseo treinta y nueve: "Aterrorizar a los maestros de su escuela". Con este libro podemos animar a los más pequeños a que ellos realicen sus primeros cuentos, que ilustren sus historias favoritas y sobre todo a que realicen una lista de deseo personales, no importa lo difícil que sean de conseguir o la rareza de estos.

Los pequeños lectores recomiendan

Alicia Gil, alumna de 2º de primaria es quien nos ha presentado este libro. "Me he divertido mucho con los deseos de Güicho, es muy egoísta pero sus deseos te hacen reír. El gnomo es muy ufano, y he tenido que preguntar que era eso, mi maestra me ha dicho que es orgulloso y presumido. Pienso que el gnomo es igual de presumido que Güicho, son muy parecidos. Me han encantado los dibujos y junto con mi hermano hemos hecho una historia donde éramos nosotros los que nos encontrábamos con el gnomo".

Toño (Antonio) Malpica, México, estudió Ingeniería en Computación. Ha creado varios grupos musicales y la revista Acimut. Dramaturgo y director de teatro. En la actualidad se dedica a la escritura. El galardón más importante que ha recibido es el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. También ha obtenido el premio Barco de Vapor y el Gran Angular de literatura juvenil. A la recogida del Premio Iberoamericano de literatura infantil y juvenil declaró: "No sé qué se hace con un premio tan importante en las manos; lo que he hecho es escribir historias que merecen la pena ser contadas", comentó. Además, convertirse en el primer mexicano en ganarlo significa, dice, "una gran responsabilidad, tuve la fortuna de ser postulado y, ahora, trataré de llevar el nombre del país con dignidad. Esto es como en las Olimpíadas, pero sin himno nacional".

Diego Álvarez, nació en Buenos Aires, Argentina, aunque en la actualidad reside en México. Estudió Diseño Gráfico. Realiza proyectos de ilustración y comunicación visual. Colabora con Roxana Deneb desarrollando proyectos editoriales para diversas empresas, fundaciones, instituciones y festivales.