Ricardo Darín abre hoy una nueva edición del Festival de San Sebastián

Leyendas del cine como Danny de Vitto, Judi Dench o Juliette Binoche y estrellas con legiones de fans como Robert Pattinson, Ryan Gosling o Bradley Cooper se darán cita en la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que arranca hoy con Ricardo Darín abriendo la sección oficial.

El relevo generacional estará representado en nombres como la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, la actriz e imagen de Chanel Lily-Rose Depp; Timothée Chalamet, lanzado a la fama por Call me by your name (2017); o Mia Goth, nueva musa del terror.

El argentino Darín, que el año pasado recogió el premio Donostia por su trayectoria, dará el pistoletazo de salida con El amor menos pensado, una radiografía del amor a largo plazo con la que debuta en la dirección Juan Vera, productor de trabajos de Juan José Campanella o Pablo Trapero.

Es la única candidata cien por cien latinoamericana de una sección oficial dominada por el cine de autor europeo y asiático y que cuenta también con los esperados nuevos trabajos de directores españoles que ya obtuvieron la Concha de Oro en el pasado, como Carlos Vermut o Isaki Lacuesta.

Icíar Bollaín y Rodrigo Sorogoyen serán otros españoles que compitan en un certamen por el que también pasarán la francesa Claire Denis, el filipino Brillante Mendoza o el belga Felix Van Groeningen.