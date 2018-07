"Paco fue un vanguardista, pero no perdió sus raíces"

La cantante sevillana Pastora Soler será la protagonista de la jornada de hoy en el Parque María Cristina. Llega a Algeciras "con todas las ganas del mundo" tras cosechar numerosos éxitos con la última publicación que puso en el mercado bajo el título La Calma, en una clara declaración de intenciones respecto a la etapa de retiro que debió aceptar tras años "sin parar". Pilar Sánchez Luque, así la bautizaron en su Coria del Río natal, pasa por "un gran momento en mi vida" pues tras superar esa etapa fuera de los escenarios "ha sabido disfrutar más de todo, de lo que realmente merece la pena y, sobre todo, tener una paz interior que me hace caminar sin agobios, saboreando cada instante y sin esa necesidad de correr tanto".

No me defino como cantante de un solo género. No me gustan las etiquetas"

Ha querido mostrar su agradecimiento a la ciudad de Algeciras por el trato y el cariño que siempre le dan, "es un honor estar aquí porque sé que es un público que sabe lo que escucha, que sabe lo que ve y que entiende de música". No es la primera vez que actúa en esta tierra, ya lo hizo en el año 2009 y "desde entonces venir aquí es algo muy especial, pero sobre todo una responsabilidad porque al acogerme con los brazos abiertos yo tengo que responder con lo mejor de mí". La cantante lleva dos décadas en la música y durante tanto tiempo ha caminado en diversos estilos musicales, destacando sobremanera en la copla "que no faltará esta noche". A este respecto declaró a este medio que "no me gustan las etiquetas y por eso no me defino como cantante de sólo un género. Evidentemente soy muy coplera, como le pasa a Algeciras, que tiene gran afición y tradición, pero también soy muy flamenca". No obstante ha dejado claro que "al flamenco le tengo mucho respeto, y si hago algo en mis conciertos no me salgo de la pincelada por bulerías o algo por el estilo".

El concierto de esta noche, a partir de las 22,15 horas, forma parte del V Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, por lo que cree que "me inspirará la memoria del maestro". Se muestra agradable y con un talante simpático, "y es que no todos los días se canta en la ciudad que vio nacer a Paco, a quien escuché desde siempre en mi casa gracias a mi hermano, un amante de la guitarra". A Paco de Lucía lo define como "el guitarrista que llegó a todos los públicos, que supo tener un lenguaje para el universo entero" y va a más afirmando que "fue un vanguardista, un revolucionario en el flamenco aunque hay que admirarlo, sobre todo, por no perder ni su raíz ni su pureza". A Pastora le encantaría quedarse unos días por Algeciras pero las obligaciones están ahí, y tras más de treinta conciertos en los últimos meses con La Calma debe continuar en escenarios importantes como el Palacio de Deportes de Madrid, que será uno de las últimas paradas de esta gira que pretende concluir en enero de 2019, "y después quiero parar algunos meses para recargar las pilas y encontrar de nuevo las ganas de seguir en nuevos proyectos", porque lo importante, según Pastora, es "encontrar el equilibrio".

Sin duda esta noche podrá disfrutarse de una artista de directos ya que "es el formato que más me hace disfrutar, y con el repertorio de este disco puedo expresar toda la energía que contengo, transmite mucho positivismo". En este concierto estará acompañada de una banda "muy andaluza" con la que cuenta desde el inicio de la gira. Es por ello que ha reconocido sentirse "a gusto con este equipo porque es muy joven y tiene todas las ilusiones por conseguir objetivos, me transmiten las ganas de trabajar, además están muy preparados y me tienen al día de todo lo nuevo que hay hoy día en tecnologías y redes sociales".

A pesar de buscar la paz interior de forma continúa afirma que "me gusta aprovechar las redes sociales porque nos permiten, a los artistas, un contacto directo con nuestros seguidores y eso es algo que hace unos años era impensable. Ahora podemos conocerlos y tener un trato de más confianza". La venta de entradas de este concierto, al igual que el del resto de la programación, está habilitada en www.emelleventos.es, en Discos Grammy y en la taquilla del Parque María Cristina durante el día de hoy.