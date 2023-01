'Maravillas del mundo Antiguo': Para viajar por todo el globo y a lo largo del tiempo

Los libros son magníficos amigos que nunca nos fallan, con ellos podemos viajar jugando por la historia como podemos comprobar con “Un error en la historia”. También son alfombras voladoras que nos pasean por nuestra geografía para mostrarnos la bella naturaleza que nos rodea como con “Los animales cuentan” y con “Animales Asombrosos”.

En línea de estos libros, hoy traemos a La Estantería “Maravillas del Mundo Antiguo”. Seguro que el mundo tiene cientos de maravillas creadas por la humanidad, pero tradicionalmente historiadores, poetas y filósofos, nos han seleccionado y descrito siete maravillas del mundo antiguo.

Estas siete maravillas son la Gran Pirámide de Guiza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el faro de Alejandría.

Este libro, editado en gran formato, con buenas ilustraciones y un papel de calidad, tiene la virtud de no quedarse en las siete maravillas del mundo antiguo, sino que, a través de sus páginas, introduce a los pequeños lectores en los ingenios tecnológicos que hicieron posible su construcción. Por ejemplo, el uso de la polea que posibilitaba a las personas poder levantar grandes pesos. Existen documentos que prueban el uso de poleas en Mesopotamia 1500 años antes de Cristo. Y desde la simple polea, 1000 años más tarde los griegos construyeron la primera grúa. Las grúas ocupaban menos espacio y requerían menos mano de obra que las rampas con las que los egipcios construyeron las pirámides.

De las siete maravillas del mundo antiguo, solo tenemos en la actualidad la gran pirámide, pero existen otras maravillas, cientos de ellas, y este volumen nos muestran varias de ellas:

El Stonehenge que se encuentra en la llanura de Salisbury al sur de Inglaterra creado a finales del Neolítico y comienzos de la Edad de Bronce, obra maestra diseñada para que durante el solsticio de verano el sol se levantara justo sobre la avenida.

Los arrozales en bancales de Banaue que se encuentran en la provincia de Ifugao de la isla de Luzón de Filipinas. Se construyeron hace unos 2000 años. Se trata de una serie de bancales de arroz en altura construidos por la tribu indígena de los ifugao.

Las cuevas de Ellora que son una serie de monasterios y templos pertenecientes a tres de las grandes religiones del subcontinente indio, como son el hinduismo, budismo y jainismo. Está compuesto por 34 templos y monasterios exquisitamente detallados. Fueron talladas completamente a mano, con martillo y cincel.

El ejercito de terracota del emperador Qin. Son miles de modelos de arcilla de soldados, caballos y carros, en tamaño real, que se depositaron alrededor del gran mausoleo de Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Qin.

Las Líneas de Nazca. Son figuras zoomorfas, antropomorfas y líneas o campos barridos de gran magnitud, variedad y precisión geométrica dibujados sobre la superficie llana de un extenso territorio desértico. Desde el suelo no se perciben sus composiciones, pero vistas desde el cielo o desde una colina, los grabados cobran vida y forman enormes imágenes de animales y figuras geométricas.

Todas ellas han sido declaradas por la UNESCO como patrimonio Cultural de la humanidad

Los pequeños lectores recomiendan

Este libro nos lo han presentado Héctor Molina y Carolina Cansino, alumnos de 4º de primaria: “El libro nos enseña que la antigüedad es muy interesante. Sus dibujos son maravillosos y aunque casi todas las grandes maravillas han desaparecido, las descripciones son tan buenas que parece que las hemos visitado. Aparte de las pirámides no sabíamos que existían construcciones tan importantes. Es un libro muy bonito para niños de nuestra edad, a partir de 9 años.”

Lo que no se conoce no se puede querer y mucho menos cuidar y defender. En nuestro mundo existen maravillas tan importantes como las seis que han desaparecido. Por ello es necesario acercar a los más pequeños al mundo de la historia, del arte, de la cultura, y de esta forma podremos cuidarlo y defenderlo.

Todos hemos tenido noticias de un intento de golpe de estado en Brasil, pero poco se ha dicho de los destrozos culturales que lo asaltantes han realizado a la Cultura Universal. Por ejemplo, la obra pictórica “As mulatas” (Las mulatas), de Di Cavalcanti - la pieza principal del Salão Nobre do Palácio do Planalto que tiene un valor de un millón y medio de euros. El Palacio Presidencial de Planalto, la sede del Tribunal Supremo y la del Congreso, son tesoros de la arquitectura moderna de Oscar Niemeyer. Los edificios futuristas de Brasilia fueron declarados por la UNESCO en 1987 Patrimonio de la Humanidad, un ataque contra ellos se convierte en un crimen contra la humanidad. Esta barbarie no identifica ideología, sino salvajada ignorante. La mejor arma contra la ignorancia es la EDUCACIÓN. Poco favor se hace Jair Bolsonaro identificándose con destructores del Patrimonio de la Humanidad y saqueadores de la cultura. Con este perfil no se puede ser demócrata.