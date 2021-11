‘Animales asombrosos’. Para aprender jugando sobre la biodiversidad de nuestro planeta

Nos creemos los dueños del planeta Tierra, pero en realidad somos unos malos inquilinos que no lo cuidamos como debemos. Compartimos este bello mundo con un gran número de animales y es nuestra responsabilidad conservar y mantener la biodiversidad que lo enriquece. Para cuidar, conservar y mantener, nuestra primera responsabilidad como adultos, padres o educadores es darla a conocer. No podemos amar lo que no conocemos.

Animales asombrosos es un gran álbum ilustrado a través de mapas, infografías y pequeños textos informativos que se convierten en un juego de investigación de la fauna que habita distintos lugares de nuestro mundo.

En nuestro planeta tenemos distintos hábitats, desde un pequeño estanque que puede estar cerca de nuestro colegio hasta un inmenso océano. Un árbol caído, muerto, se puede convertir en un gran reino de vida con una gran riqueza tanto vegetal como animal. Los animales se adaptan perfectamente a sus hábitats, pero la Humanidad, equivocadamente, lo que hace es adaptar el hábitat existente a sus necesidades o caprichos, y con esta transformación lo que consigue es destruirla.

Cada doble página del libro nos presenta un hábitat, su geografía, vegetación y fauna; un texto informativo sobre este lugar; curiosidades históricas o de la naturaleza; finalizando con un juego de investigación. Para los padres y maestros, al final del libro, están las soluciones. El libro se completa con: Récords del mundo animal, Récords de hábitats: Hábitats y ecosistemas, Amenazados o Extintos, Clasificación e Índice alfabético.

Los pequeños lectores recomiendan. Es Tomás Caballero Morenas quien ha deseado realizar la presentación de este libro (alumno de 4º de primaria con 9 años): "Este libro me ha hecho sentir curiosidad por el reino animal. Me ha dado mucha felicidad al descubrir seres y cosas que no conocía. Los lugares que indico como mis favoritos son la Tundra de Groenlandia y la Banquisa Antártica. En ellos, aunque son zonas climáticas muy frías, existe mucha diversidad de especies. Se lo recomiendo a los niños y niñas que quieran descubrir al reino animal".

Anna Claybourne es una escritora y editora escocesa, ha sido nominada para varios premios incluyendo: el Times Educational Supplement Superior Book Award de la Información (El mundo de Shakespeare - ganador) y el Premio de Francia de "la ciencia en sí Livre" (El Libro Usborne de los genes y el ADN).Brendan Kearney, ilustrador inglés, vive y trabaja junto al mar. Su inspiración es el contacto directo con la naturaleza. Acaba de editar: Penelope Strudel en busca del regalo de cumpleaños, escrito e ilustrado por él.