'Los animales cuentan'. Historia, geografía, costumbres de la mano de los animales

También los animales hicieron historia, ellos fueron parte importante de la gran historia de la humanidad. En este libro nos encontramos con 50 animales que con su historia personal nos dan información. Algunos son muy conocidos como las palomas mensajeras, o las mascotas de distintos ejércitos: Wojtek el oso soldado, el perro Stubby que llegó a ser sargento; la oveja Dolly o la perrita Laika. Naturaleza, Geografía, Ecología, Historia se dan la mano en estas narraciones, y todo ello para crear emociones en los más pequeños. Cada doble página presenta a un animal con una información general de su aventura, su hazaña y finaliza con "así hizo historia".

Está dividido en cinco capítulos:

Rescatadores. Demuestran su valentía y colaboración con las personas o con otros animales como el salvamento de los cachalotes por parte del delfín Moko.

Aventureros. Con sus viajes increíbles, algunos no por decisión propia como Laika o Zarafa la primera jirafa que llegó a París. Entre ellos tenemos a Balto el husky que tiene película propia.

Ingeniosos. Son los que se salen de la normalidad como Claver Hans el caballo que sabía calcular, o Elsa la leona protagonista de las películas “Born Free” (Nacida libre) que despertó la conciencia de muchas personas a favor de la conservación de la vida salvaje

Pioneros. Ellos no hicieron cambiar los conceptos que teníamos del mundo animal como Koko la gorila que conocía la lengua de signos o Congo el chimpancé artista.

Influencers. Animales que nos inspiran y sorprenden como Hoover la foca que “hablaba” o Hachikö el perro que pasó años esperando a su amo, es el protagonista de la película “Hachi”.

Es un libro que puede tener múltiples lecturas con el que disfrutará toda la familia, especialmente recomendados para pequeños que les gusta la naturaleza a partir de los 8 años. Cincuenta historias, una para cada día, pero seguro que si empiezas su lectura lo terminarás mucho antes.

Ben Lerwill, escritor inglés, colaborador de múltiples revistas entre ellas National Geographic Traveler, The Guardian, The Sunday Times y The Observer. Es miembro del Gremio Británico de Escritores de Viajes.

Los animales cuentan ha sido su primer libro publicado en España. En Inglaterra tiene en la actualidad cinco libros en el mercado, su última publicación es Wild Cities. La ilustradora Sarah Walsh, tiene un estilo personal muy del gusto de los más pequeños. La última edición de Matilda de Roald Dahl en Inglaterra ha sido ilustrada por ella. Su última publicación en España es Ellas cuentan.

Ficha Literaria: Los animales cuentan. Autor: Ben Lerwill. Ilustraciones de Sarah Walsh. Traducción: Xoana Bastida. Editorial: SM. Madrid.