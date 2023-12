'Hijos de la Fábula'. Enseñanza y desmontaje de un mito

Nuestro Club de lectura no es perfecto, tiene sus problemas, y uno de los mayores es recomendar libros para jóvenes de Bachillerato. Las peticiones de libros de fantasía, ciencia ficción, terror, o novelas históricas, son normales, pero es curioso cuando solicitan novelas más realistas. El conocimiento de nuestra más cercana historia es muy pequeño y por ello hemos traído a las recomendaciones Hijos de la Fábula.

Asier y Joseba son dos jóvenes que hace seis meses han ingresado en ETA. Están muy ilusionados, por fin se hace realidad su sueño de ser unos auténticos luchadores por la liberación de Euskal Herria. Quemar autobuses y cajeros, tirar piedras a la policía, romper escaparates es como jugar al fútbol en categorías juveniles.

Se encuentran ocultos en la granja avícola de Fabian y Guillemette, cerca de Toulouse. Ellos no son vascos, pero como comunistas convencidos, apoyan todas las causas revolucionarias. Todos los días están envueltos en una gran pereza que intenta engañar con el entrenamiento. La tranquilidad de la granja solo se rompe con los ladridos de Mao, el apestoso perro guardián. Los entrenamientos, que más parecen juegos infantiles, incluso con el secuestro de gallinas como si fuesen viejos miembros de destacados partidos opresores españolistas, nos van presentando a unos adolescentes mal criados, con una gran soberbia, con una gran ira hacia todo los que les rodea. Son machistas en la expresión más radical de su término, las mujeres son simples objetos de placer y hay que tener cuidado con ellas porque los apartan de la lucha. Son racistas. Crean su propio mundo revestido de una filosofía con escaso razonamiento que justifica con su adoctrinamiento ideológico.

Pero todos sus sueños se vienen de golpe abajo. El 20 de octubre de 2011 ETA realiza un comunicado. La escenografía está cuidada: mesa cubierta con un mantel blanco, tras ellos la ikurriña, la bandera de Navarra y la Arrano Belza; en la pared del fondo el póster con el hacha y la serpiente con el lema Bietan jarrai; sentados a la mesa tres miembros de la dirección con capuchas blancas y boina negra. Anuncian el “cese definitivo de su actividad armada”.

El” parque de atracciones” de Asier y Joseba se viene abajo. Tiene que ser una parada estratégica, es para limpiar de topos la organización. Pero sin televisor, sin radio, sin teléfono, sin ordenador, aislados en la granja, no tenían modo de confirmar la noticia. Esto no puede ser verdad, sería tener muy mala suerte “llegar a la fiesta cuando se han apagado los focos”, cuando todo el mundo se está marchando a su casa. Los días pasan en el mes de noviembre, el ánimo se va haciendo cada vez más gris. ETA se ha olvidado de ellos.

Son siete capítulos que nos van narrando la aventura casi adolescente de los protagonistas y a la vez la degradación de la ETA, siete pasos como los siete “Pecados Capitales”. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza van apareciendo en ellos y sobre todo señalan a la organización terrorista a la que desean dedicar sus vidas.

Aramburu es de los mejores escritores del panorama actual literario. Los vencejos estuvo recomendado en estas páginas. Hijos de la Fábula no es una obra menor. Es increíble la maestría con la que nos presenta Aramburu todas las contradicciones de la lucha armada, de ETA, pero todo ello con humor, con sabia ironía. Los protagonistas son unos pardillos. El gran Dictador de Chaplin y La vida es bella de Begnini, juzgaron con crítica irónica, y eso es lo que ha hecho Aramburu con los héroes de la patria vasca.

Asier y Joseba se plantean constantemente objetivos, con cerebro y estrategia, y todo ello acompañado con la fuerza de la decisión. Pero en realidad lo único que hacen es tirar piedras a la corriente del río Tarn y sus pensamientos bajan tan turbios como sus aguas. “No son lanzamiento de piedras sino de granadas de mano”.

Si quieres conocer nuestra historia cercana, si quieres disfrutar con una buena lectura, si quieres juzgar la maldad, pero a la vez reírte de ella (esto solo lo pueden hacer maestros como Fernando Aramburu) no dejes de leer esta novela.

Los pequeños lectores recomiendan: Ismael González Millán, alumno de 2º de Bachillerato: “Conocía que ETA era una organización terrorista, pero cuando he leído este libro me he quedado más con lo fácil que es manipular a los jóvenes. No comprendo la lucha armada, no entra en mis ideas eso de matar por ideología, por fe, por lucha de clase. No había leído nada de Fernando Aramburu y me ha gustado mucho como escribe. Me han dado lastima Asier y Joseba, han perdido su juventud por una ideología que los ha envuelto como una droga, es como si estuvieran borrachos. Son aprendices de asesinos, pero no los he despreciado, me han dado lástima”

“Hijos de la Fábula”, es una novela tan grande como “Patria”. Tiene 320 páginas y como en todas sus obras, el final se cierra en su última página, en sus últimas frases.

Actividades con su lectura: Antes de empezar a leer: La portada con esos dos jóvenes, ¿a qué te recuerda? ¿Quiénes pueden ser? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus sueños? Tras leer el primer capítulo “La granja de Albi”, las preguntas te las realiza pera ahora a nivel personal: ¿Cuáles son tus sueños? ¿A qué te quieres dedicar? Y los compara con los de Asier y Joseba. Finalizado el libro podemos analizar algunas de sus frases y debatirlas en clase, por ejemplo: “Yo no mando por mandar, sino por necesidad histórica. Me siento mejor preparado para el combate que tú.” “El fútbol es el opio del pueblo. Lo que antes era la religión”. “Te gusta demasiado la Vida”

Autoría:

Fernando Aramburu. San Sebastián. Licenciado en Filología Hispánica. Escritor, poeta, novelista, traductor y profesor. Su gran éxito ha sido Patria (2016, Premio Nacional de Narrativa, Premio de la Crítica, Premio Euskadi, Premio Francisco Umbral, Premio Dulce Chacón, Premio Arcebispo Juan de San Clemente, Premio Strega Europeo, Premio Lampedusa, Premio Atenas...), que ha saltado a la televisión en una serie dirigida por Aitor Gabilondo. En la actualidad Tusquets Editores está reeditando todas sus obras desde su primera publicación “Fuegos con limón”. También tiene publicados libros infantiles en la editorial SM.