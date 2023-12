'El Príncipe Rojo'. Una aventura en busca de la libertad

La primera Competencia específica que nos plantea la LOMLOE en Educación Artística de Primaria es descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad. Tenemos en nuestras librerías magníficos libros para introducir a nuestro alumnado en el mundo del arte. En este club ya hemos presentado con anterioridad Mira qué artista de la editorial Combel, 16 pintores muy importantes, de la editorial Bruño, o Madama Butterfly, magnífico álbum ilustrado de Benjamin Lacombe publicado por Edelvives.

Cualquieras de estos libros te los puedes encontrar en nuestras librerías, pero también en los museos.

Hoy traemos El Príncipe rojo, álbum ilustrado donde sus imágenes son tan importantes como el texto, teniendo un estilo muy cinematográfico del gusto de los más pequeños.

La historia transcurre en Avala, isla del norte de Europa. En ella está enclavado el reino que es gobernado por los padres de nuestro protagonista. Es un reino libre, como el mar, con horizontes amplios y abiertos. La ciudad capital del reino convive con la naturaleza. Sus ciudadanos conviven en armonía, los niños corretean descalzos por el campo y sus cielos están surcados por cientos de cometas. Los inviernos son fríos, pero se llevan bien con el calor del hogar y de la ciudadanía. Y entre toda la belleza de Avala no podemos olvidar sus noches estrelladas donde nunca te sientes solo.

Pero un día, la paz de este bello lugar se rompe. “Los padres del príncipe partieron de viaje por el continente y dejaron al joven príncipe a cargo del reino. Después de que los reyes zarparan, unas nubes oscuras rodearon la isla y empezó a nevar. Se estaba acercando una tormenta”.

En esta noche tan extraña, ninguno de los ciudadanos de Avala paseaba por sus calles, ni contemplaba la tormenta que se acercaba, sino que se recogieron en sus casas junto a sus chimeneas. Pero un grave peligro amenazaba al reino. Con el sigilo de la noche y ocultos tras los nubarrones unos navíos negros entraban en el puerto para conquistar el reino y lo primero que tenían que hacer es detener al pequeño príncipe.

Si quieres conocer cómo el Príncipe Rojo puede conseguir la libertad, cómo responde su pueblo, quién lo ayudará, para todo ello y mucho más no dejes de leer este álbum ilustrado donde te contarán más las imágenes que las palabras.

La Cultura visual domina en la actualidad. Pero no podemos quedarnos en ver imágenes bonitas, tenemos que orientarlos a analizar y estudiar las mismas, sus técnicas, a interpretarlas junto con los símbolos y sobre todo estrategias de lectura de dichas imágenes. Cuando lo conseguimos el álbum ilustrado se convierte en arte.

Los pequeños lectores recomiendan: Pedro Rodríguez Herrera, alumno de 6º de primaria: “Leo más mangas que libros, pero conocía pocos álbumes ilustrados. Siempre había pensado que eran para niños pequeños, pero desde que estoy en el club de lectura me gustan más. La historia es una aventura muy chula y te enseña como la unión da la libertad. Y es verdad que las imágenes hablan. Tenemos la mascota del Príncipe, un perrito, que no es nombrado en ningún momento, pero es tan protagonista como los demás. Seguro que este no será el último libro que disfrutes de Tom Clohosy”

El Príncipe Rojo, es un álbum ilustrado con 32 páginas y un tamaño de 29 x 25, con tapas duras y papel de gran gramaje. Todas sus páginas ilustradas están editadas con colores en los que predominan el rojo, azul y blanco. Las emociones imperantes de cada momento se unen a los colores usados. Es un canto a la libertad y al trabajo solidario, a la unidad del pueblo.

Actividades con su lectura: Antes de empezar a leer: Desplegamos portada y contraportada y nos imaginamos quiénes son esos personajes y por qué huye ese niño por la nieve. Tras la fuga del Príncipe paramos la historia y cada uno escribimos un relato de desenlace y de esta forma al final comprobaremos si hemos coincidido con el autor. Ya que estamos en Educación Artística también es bueno que realicemos una ilustración de la fuga del Príncipe y de esta forma crearemos un libro ilustrado con una aventura más emocionante.

Autoría:

Charlie Roscoe. Nació en Brighton (Reino Unido), estudió en Escocia, y en la actualidad vive en Londres. Éste es su primer álbum infantil.

Tom Clohosy Cole. Brighton. Estudió Ilustración en la Universidad de Kingston. Trabaja como diseñador de fondos para animación y artista de guiones gráficos. Entre sus libros destacamos “Pasajes del Discovery Express” editado por La Galera. Pero sus magníficas obras “War Horse” con ilustraciones suyas o “The Wall” sobre la caída del muro de Berlín, siguen sin ser editados en español.