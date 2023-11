'La Canción de Marcos', para leer cantando

Cuando la LOMLOE plantea la necesidad de trabajar la lectura, no es únicamente de forma mecánica, es decir, dar por alcanzado los objetivos cuando se tiene una apropiada pronunciación, sino que se debe profundizar para que se comprendas lo que se lee. Nos plantea un reto importante en el que todo el profesorado debería estar contento. Un tanto por ciento del fracaso, por ejemplo, en Matemáticas, no es por el desconocimiento de los conceptos, sino por la poca comprensión lectora que este alumnado ha tenido ante el texto de un problema, de una pregunta.

Trabajar la comprensión lectora en Primaria es labor de todo el profesorado del centro, no únicamente del área de Lengua.

El objetivo de “La Estantería”, del Club de lectura, es crear hábito de lectura, placer por leer, que nuestro alumnado, nuestros hijos, los jóvenes lectores pasen un buen rato, se diviertan. Pero como educadores a la vez tenemos otras pretensiones “no tan ocultas”.

Hoy traemos “La Canción de Marcos”. Marcos, el protagonista, es un niño que le encanta la música y todo el día tiene una canción en su cabeza. La oye constantemente, pero no entera, solo es el principio en el que suena un saxofón. Marcos se plantea un reto: Crear una canción. Como no puede continuar, pide ayuda, y el primero que se la da es su gato. El maullido es un bello sonido, pero mucho mejor es el del viejo saxofón.

Todos los apoyos, las colaboraciones, tienen un precio, y favor con favor se paga. El ronroneo del gato fue el inicio de la canción, Marcos se lo paga a su gato con unas gotitas de café en leche fría que tanto le gusta a su mascota.

Marcos para seguir construyendo su canción pide ayuda a una rana virtuosa del piano; a una cigüeña amante del contrabajo; al mono de la monería, que le gusta tocar el bombo, la caja y el pandero todo el día…

Y algunos más que no te quiero contar. ¿Y sabes que le da a cambio? Para saberlo ponte a leer este libro con el que te divertirás y cantarás.

Los libros deben tener sonidos, música, y “La Canción de Marcos” es toda una melodía musical.

Los pequeños lectores recomiendan: Palma Díaz Moreno, alumna de 1º de primero de Primaria: “Me encanta cantar, es lo que más me gusta, juego cantando. Mi madre me dice que no me lleva al baile si traigo tarea de clase. Me gusta mucho Quevedo, Aitana, y mis canciones favoritas son “La niña de la escuela” y “Tiki_Tiki”, pero a mi maestro de música no les gusta nada. Con este libro me he reído mucho y se lo he leído a mi hermano que está en 3º y es un serio. Me gusta porque es un cuento, pero también es una canción. Mi madre dice que nos va a ayudar a montar nuestra propia canción”.

“La Canción de Marcos” es un álbum ilustrado con 64 páginas y un tamaño de 24 x 19, con tapas duras y papel de gran gramaje. Todas sus páginas ilustradas están editadas en mate con colores alegres. Es un libro para ver y disfrutar de sus ilustraciones, para leer su texto poético; para comprender una historia de superación, de colaboración y ayuda, para emocionarte con los amigos de Marcos; para escuchar la canción que va componiendo; para cantar y bailar cuando la canción esté completa.

Contiene 6 códigos QR con enlaces a 5 animaciones en las que se puede ver y escuchar a los protagonistas del cuento cantando y tocando cada uno un instrumento y tocando juntos la música y la canción.

Como todo álbum ilustrado, el texto crece con los dibujos. Como la banda de jazz va completando la canción, de la misma forma se complementa la letra con el dibujo, y para finalizar la música le da alma. Este libro viene como anillo al dedo para el alumnado del primer ciclo de primaria, para el profesorado de Música de Primaria y para los padres que desean acercar a sus hijos al mundo de la música.

Actividades con su lectura: Antes de empezar a leer, solo mirando la portada, recordamos canciones que nos gustan y cantamos su estribillo, durante su lectura nos convertimos en uno de los colaboradores de Marcos y creamos parte de la canción. Y por supuesto cuando terminamos el libro montamos la fiesta de la canción para cantarla y bailarla con toda la clase o la familia. Jugamos y aprendemos con versos la melodía, la armonía y el ritmo. Pone en marcha todas las creaciones que tienes en tu cabeza.

Autora: Fernando Santos Suaréz. Educador, profesor de Geografía e Historia, actualmente en el centro Nuestra Señora del Pilar de Madrid. “La Canción de Marcos” es su primer libro publicado.

Álvaro Fraile. Madrid. Productor musical, audiovisual, diseño gráfico e ilustración. Músico. Cantautor cristiano. Artista en muchos conceptos. Desde muy pequeño todo lo llenaba con sus dibujos, a los 10 años ya tocaba la guitarra y con 16 interpretaba sus propias canciones sobre el escenario. De sus libros publicados destacamos: “El tobogán de Hugo” y “El niño que quería ser pez”.

La canción final es interpretada por los “Niños del Coro de Segovia” dirigidos por Álvaro.