Los mejores libros para niños de 9 a 12 años

Es la edad más complicada para elegir un libro, hemos saltado con demasiada rapidez de los cuentos que se leen de una sentada a libros que necesitan varias jornadas, días incluso semanas, para terminarlo. Por ello tenemos que echarle una mano a los Reyes Magos para que acierten y les traigan lecturas que aumenten su placer por los libros. Aquí tienes 5 recomendados muy diferentes entre sí.

Ojo de nube de Ricardo Gómez es el preferido para estos Reyes. Un niño indio nace ciego, la tradición es que sea abandonado ya que será una carga para la tribu, pero su madre se niega, no permite que muera. Es una historia de superación. Su madre será sus ojos y Ojo de nube potenciará otros sentidos. En esta aventura, este chico con discapacidad será su mejor explorador, el que esté más unido a la naturaleza, el que más la conozca y el que salvará a toda su tribu. Una actividad interesante que podemos realizar es la estimulación verbal, con juegos de descripciones de fotografías e ilustraciones.

Cuentos para una nueva realidad, Editorial Destino. Autora Begoña Ibarrola e ilustraciones de Marisa Morea. Para saber gestionar nuestras emociones y vencer los miedos ante la nueva normalidad. Ayuda a nuestros niños en la vuelta a la rutina, crear hábitos de higiene y limpieza. Tenemos que convivir en la sociedad con precaución, pero sin miedos. Cada capítulo es una historia diferente: 1º Mis nuevos héroes; 2º Amigos de balcón; 3º El llamador de hadas; y 4º Sara y Víctor vuelven al cole. Contiene consejos y actividades para realizar en familia y en el colegio.

La Cocina de Hogwarts. El libro de recetas oficial de Harry Potter, Editorial Salamandra Infantil. Autora Joanna Farrow. No es el primer libro de recetas de Joanna, pero si el que tiene más magia. Contiene 45 recetas de todo tipo, incluso vegetarianas, veganas y sin gluten. Si te gusta la cocina y la serie de Harry Potter, este es el libro ideal para pedir a los Reyes Magos. Todo listo para preparar pasteles de calabaza, muffins de búhos salados, espectrogafas de Luna, o el castillo de Hogwarts de pan de jengibre.

Diario de Greg: un pringao total, Editorial Molino. Autor e ilustrador Jeff Kinney. Traducción de Esteban Morán Ortiz. Este año ha llegado a nuestras librerías el tomo 16º de la saga de Greg, pero si aún no has leído ninguno, no pierdas la oportunidad de pedírselo a los Reyes Magos. Te divertirás con Greg Heffley, su familia, y su mejor amigo Rowley Jefferson.

16 pintores muy, muy importantes, Editorial Bruño. Autor Oscar Muinelo. Ilustradora Violeta Monreal. Premio CCEI de ilustración. Un libro para aprender, jugar, investigar, mantener la atención, estimular nuestra creatividad, y todo ello acompañado por Paolo Ucello, Leonardo da Vinci, Brueghel el viejo, Diego Velázquez, Canaletto, Francisco de Goya, Vincent Van Gogh, Georges Seurat, Henri Matisse, Paul Klee, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Joan Miró, Salvador Dalí, Frida Kahlo y Andy Warhol.... y sus obras. Pertenece a la colección “Para Saber más”. Contiene enlaces de internet para ampliar la información.