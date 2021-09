'Los Vencejos', para que los padres animen a la lectura con su ejemplo

Estamos en septiembre, pequeños, medianos y mayores, todos ya están en sus centros educativos y los padres deseando que sean buenos lectores; por ello os recomiendo este magnífico libro que acaba de llegar a las librerías.

Los Vencejos es un episodio nacional de los últimos años de nuestro país, en especial de Madrid, ciudad que vemos, olemos, sentimos, disfrutamos en sus setecientas páginas, pero solo la nombra tres veces. Sí, setecientas páginas, pero no le sobra ni una.

Toni, su protagonista, es un profesor de filosofía de instituto. Hombre gris, mediocre, con una vida fracasada en todos los aspectos. Decide terminar con todo, por ello se suicidará dentro de un año, cuando vuelvan los vencejos. El libro tiene 13 capítulos: de agosto a julio. Al finalizar cada día Toni escribe este diario.

Por el tema y el vídeo publicitario no habría comprado este libro, pero he disfrutado con todo lo que he leído de Fernando Aramburu y no dudé en empezar su lectura.

Todos los personajes que rodean a Toni son parte de su fracaso. En un primer momento no tenía nada de empatía por el personaje, pero a la vez que os va presentando a todos los personajes secundarios comprendemos su situación. El padre de Toni, profesor universitario, comunista, su suegro franquista, pero ambos tienen los mismos vicios, la misma mano larga con sus mujeres y con sus hijos. Amalia, su esposa, presentadora bien maquillada, pero bajo el maquillaje solo encontramos una "ceporrilla". Su hijo, Nikita, un inútil total. Toni nos presenta un hormiguero lleno de personajes que corren alrededor de su vida, pero en realidad no son parte de ella: su cuñada, su hermano, su madre, su directora, sus alumnos, sus sobrinas, su amigo Patachula, Águeda…

Toni un enamorado de la literatura, de la cultura, de la filosofía, empieza a desprenderse de todos sus libros, dejándolos tirados por plazas y calles como si fueran chinos que estorban en sus zapatos. Con el abandono de sus posesiones, como serpiente que se desprende de su piel, descubrimos al auténtico protagonista.

La historia fluye con rapidez, realismo y dureza, pero a la vez tierna y con momentos humorísticos. Su fracaso como hijo, hermano, marido, padre, educador, va unido al desengaño por el sistema educativo, social, cultural y político.

Este “Episodio Nacional” está habitado por ocupas, maltratadores, acosadores escolares, prostitutas, incluso probaremos las magdalenas de la exalcaldesa Carmena. Pepa y Tina son mis personajes favoritos. Ellas escuchan, miran atentamente, no piden nada y saben que han llegado a la vida de Toni por el abandono de otros. Ellas ayudan en lo que pueden, dan compañía y todo el “amor” posible. Los insultos y palabras groseras en la boca de Camilo José Cela eran elegantes, en la escritura de Fernando Aramburu son esclarecedoras, selectas e incluso cariñosas.

Papás y mamás dad ejemplo de lectores con este libro ante vuestros hijos.