'El Círculo Imperfecto'. El mejor ejemplo para que un niño lea es que lo hagan sus padres

Soy maestro, y la idea de este club de lectura desde su inicio esta pensada para el alumnado, pero está claro que el mejor mensaje es el ejemplo. No podemos decir no comas de esto cuando los mayores lo comen, no fumes cuando tú fumas, tienes que leer cuando no lees y encimas tienes la televisión puesta.

La LOMLOE plantea claramente la realización de un plan lector en todos los centros, en todas las áreas y todos los días. Además, las instrucciones de 21 de junio de 2023, de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, nos recuerda que en ese Plan Lector que confeccione el centro educativo, debe tener en cuenta a las familias del alumnado. En los colegios debemos tener también actividades donde ellos sean centro y ejemplo. Por todo ello hoy traigo una novela de adultos, tanto para los que son lectores, como para los que se quieren iniciar en este bello vicio de la lectura.

El Círculo Imperfecto es la última novela de Francisco Díaz Valladares, conocido por los seguidores de este club, ya que hemos recomendado anteriormente el libro infantil ¡¡¡Guilleee!!! y el juvenil Tras la sombra del brujo.

¿Cuál es el argumento de El Círculo Imperfecto? Es una novela policiaca, un thriller con corrupciones urbanísticas, con enredo amoroso con infidelidades matrimoniales, unas relaciones familiares tóxicas, todo ello y mucho más. En su breve primera página ya nos arrastra a la lectura: “¿Cómo que tengo que ir allí? ¿Quién lo dice? … ¡Pero bueno, voy a investigar a un fiambre y no sé si es hombre o mujer, ni la edad, ni…".

La historia posee un mosaico de personajes a los que les cogemos cariño o aborrecemos desde las primeras líneas, pero cuidado que nadie es lo que parece. En el primer capítulo la amenaza de Hospisa nos señala como un revólver sobre la cabeza del protagonista. Hospisa es imposible de olvidar para nuestro protagonista, Carlos Duarte, el percance y las muertes que sucedieron allí siempre estarán en su memoria.El dramático suceso de este hospital es el gran pecado del estudio de arquitectura Duarte & Larralde. Todas las pruebas de este hecho están guardadas en una secreta carpeta roja.

El estudio Duarte & Larralde fue creado por Iñaki Larralde y su yerno Carlos Duarte.La esposa de Carlos es Martina Larralde. Ella lleva una vida cómoda en su lujosa vivienda. Su afición es leer en la mecedora, tomar el sol, y algunas que otra salida con su hermana Cecilia y otras señoras de alta posición social y económica. Tienen dos hijos, Nerea y Alejandro. Pero en realidad tiene grandes espacios vacíos en su acomodada existencia.

Alejandro, universitario de veinticuatro años, con un gran parecido con su madre, ojos negros, nariz recta y facciones vascas de los Larralde, buena persona, deportista y culto. Seguro que será un buen arquitecto en un futuro cercano.

Nerea, con diecisiete años, es la joven ideal, con sus pantalones de vaqueros rotos por las rodillas y camiseta blanca corta por encima del ombligo, vestida a la moda, es decir como una pordiosera. Es un lujo de hija: saca buenas notas, no fuma, no bebe… demasiado, no se va con hombres malos, solo con los que están muy buenos, no…

En esta telaraña argumental también tenemos la infidelidad amorosa. Inés, restauradora de la catedral de Málaga y del Museo Picasso de esta misma ciudad, esposa de un empresario de telefonía, siempre de viajes, es la amante de Carlos Duarte. Inteligente, bella, culta, independiente, libre, alegre, de buen carácter, pero también con un lado oscuro. La relación que nace entre ellos no es de simple escapada sexual, sino de auténticos enamorados.

En esta tejedora trama, tenemos una madeja de personajes, en la que todos se relacionan con todos, y a la vez todos ocultan algo al otro, una simple mentira, un equívoco o una gran traición. Entre ellos tenemos: Charo, la servicial y agradable secretaria, rebosante de calidad humana; Nacho, el inteligente y ambicioso aparejador, asalariado con aires de grandeza, hijo de Fermín, que es el conserje del estudio de arquitectura; Millán Pancorbo, cuñado de Carlos, bajito, con escaso pelo y con cintura desbordada por encima de la correa; Lydia, esposa de Millán y hermana de Carlos, que viven en un chalé con un jardín abigarrado de arbustos y plantas que le daban un aspecto de selva tropical y sus noches son de insomnio; el juez Hidalgo o el inspector Alejo Mendoza y el detective Sabino Holgado. ¿Quién estará detrás de las amenazas?¿Quién enviará los malditos email?

La letra de esta novela está bellamente consolidada no únicamente en los personajes, en su intriga, que para descubrirla debes llegar a sus últimas páginas, sino también en el marco descriptivo de todos los espacios en los que ocurre la acción. Los detalles son visuales, pero también de olores, como los de los libros antiguos que guardan la esencia y el alma. El viento, el sol y el mar están tan presente como la mezquindad, la falsedad y las envidias.

La trama ocurre a la vez que un pavoroso incendio arrasa Notre Dame, la catedral de París. Y la lectura de sus páginas también está envuelta con una buena banda sonora que nos introduce emocionalmente en los sucesos: Stand by me, de Roger Ridley, la versión que a mí personalmente me viene a la cabeza y a los labios es la de Ben E. King de 1961, o la melodiosa interpretación de Music Travel Love (At Al Ain) de este mismo año, o por hacer patria la de Enrique Iglesias. Pero no, para darle el auténtico sonido de novela negra, la versión que se escucha es la callejera de Roger Ridley, más dura, amarga, algo agria y con un toque de ginebra barata. Desde ese momento Stand by me (Quédate conmigo) no podrás separarte de la novela. El cantante callejero Roger Ridley se paseará con otras canciones, como Tears on my pillow entre estas páginas. A mi alumnado le sugiero que siempre que tengan la oportunidad de escuchar una canción que aparece en la lectura, la busquen y la disfruten a la vez que leen esa secuencia. La cabalgata de las valquirias de Wagner, pero con todo el nivel guerrero de Apocalyse Now de Ford Coppola.

Fly me to the moon, por supuesto cantada por Frank Sinatra para que con su voz te lleve a la luna, luna de miel de Carlos e Inés, ¿o no? Pero entre sus páginas también escucharemos El pájaro chogüi; Amor se escribe con A de Richard Clayderman; la voz de Pavarotti cantando el aria de Verdi La donna e mobile; Danubio azul; Resistiré; Para Elisa; Despacito o Mocedades con Secretaria. Música que no es un adorno, es una ambientación, parte del escenario y de la atmósfera que se están viviendo en ese momento.

Debes darte prisa al leer esta novela si no el fantasma del accidente de Hospisa revoloteará sobre tu cabeza todas las noches y sobre todo porque conocerás al detective privado S. Holmes, que es Sabino Holgado Mesa, y su amigo el policía Alejo Mendoza. Seguro que no será su última aventura.

Los pequeños lectores recomiendan: Pero hoy no tenemos un pequeño lector, sino una madre. Encarnación Domínguez Gil, madre de miembros de este club es quien ha realizado la recomendación: “Leo muy poco, un par de libros al año y este lo he terminado en quince días. Es muy interesante y de fácil lectura. Son 430 páginas, con capítulos cortos que te animan a seguir leyendo. Mi personaje favorito es Charo, la secretaria del estudio. A Nacho le tenía manía desde el momento que lo leí. Lo recomiendo tanto para los que leen muchas novelas de misterio como para los que le duran los libros sobre la mesita de noche meses”.

Actividades con su lectura: Con este libro deseamos el apoyo de las familias a los planes lectores que se estén realizando en los centros de sus hijos. Las familias constituyen un elemento fundamental en el proceso educativo a nivel general y también en la lectura. Su colaboración contribuirá al logro de los objetivos propuestos. Es importante que los padres transmitan el placer por la lectura sin que ésta sea una obligación. Mostrando atractiva y cotidiana esta actividad. El hábito lector no se improvisa, se adquiere a lo largo de la vida. “Aprendemos a leer, para aprender leyendo”.

Autor: Francisco Díaz Valladares, Villamanrique de la Condesa, Sevilla. En la actualidad reside en el Campo de Gibraltar. En 2003 publica su primera novela en solitario, La barca del pan, su temática es sobre el narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar. En la actualidad tiene una veintena de títulos publicados y ha ganado diferentes premios como es el Premio Alandar con Antares, Premio CCEI por La colina, Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil por Tras la sombra del brujo y su libro El regreso del Brujo ha sido considerado una de las mejores novelas de Literatura Juvenil del año 2021.