El ritmo de vacunación sigue bajo con el 80,5 por ciento de la población gaditana con las dos dosis

Un 80,5 de la población gaditana cuenta con la pauta completa de la vacuna, un porcentaje que hace algo más de una semana que se alcanzó, con lo que las cifras apenas avanzan. Esto quiere decir que un total de 1.002.695 personas se han inoculado las dos dosis de algún fármaco en la provincia de Cádiz, mientras que 1.019.874 tienen al menos una dosis y se han inyectado 1.932.780 en total.

Desde principios de septiempre ha aminorado considerablemente el ritmo de la vacunación en la provincia, de modo que los mayores de 12 años que no la tienen puesta es porque o bien no quieren, o no han podido vacunarse por algún motivo. De hecho, unos 55.000 gaditanos aún no lo han hecho.

En el primer tercio del mes de octubre se han inyectado apenas 10.000 dosis. Es un tercio menos de lo que se puso en el mismo periodo de tiempo de septiembre. Si ya es un descenso más que notable, lo es más si lo comparamos con los picos de vacunación que se alcanzaron en lo más álgido del proceso, en plena temporada estival, cuando hasta 14.000 gaditanos recibían la dosis en una única jornada. En cambio en esto días, apenas se avanzan en unas decenas diarias.

Con todo, los datos siguen siendo muy favorecedores en cuanto a la remisión del virus, pues en la jornada del sábado solo se registraron 12 nuevos positivos en Cádiz y en torno al 30 por ciento en Andalucía, con 29,6 casos registrados por cada 100.000 habitantes en dos semanas. En la provincia gaditana los datos se encuentran todavía mejor, con el 14 por ciento de incidencia acumulada registrada el viernes, a la espera los datos en la web de la Consejería de Salud de la Junta.