Con este orden, el recrecido se efectuará en sentido decreciente desde la grúa número 108 a la 104. "No se les cambiará el número con independencia de su ubicación final, ya que cada una tiene su base de datos histórica y trazabilidad . Así, la alineación final comenzará del 104 al 108 y las númeradas como 101, 102 y 103 -no recrecidas- se quedarán más al sur", agrega el consejero delegado de TTI Algeciras.

La terminal semiautomática de contenedores de TTI Algeciras afronta su primera gran actualización al poco de cumplirse once años desde el inicio de sus actividades logísticas en Isla Verde Exterior . El proyecto es la consecuencia más palpable de la reciente entrada de la naviera CMA CGM en el accionariado de la compañía . La firma aportará algo más de 13,7 millones de euros en inversiones para, entre otros proyectos, recrecer cinco de las ocho grúas portacontenedores del muelle. Con ellas se podrán atender con suficiente holgura escalas a plena carga de la nueva generación de portacontenedores de hasta 24.000 unidades, entre ellos el HMM Algeciras , según explica a Europa Sur Alonso Luque , consejero delegado de TTI Algeciras.

Las escalas de la Clase Algeciras, desde junio

TTI Algeciras comenzará a recibir a partir del próximo mes de junio los megabuques de la denominada como Clase Algeciras (Algeciras class), cuyo primer buque fue el HMM Algeciras, el portacontenedores con mayor capacidad del mundo. Este buque y sus gemelos son capaces de acoger hasta 23.964 contenedores en sus 400 metros de eslora y 61 de manga a plena carga.

La terminal recibirá desde junio las escales de un nuevo servicio de The Alliance, alianza a la que pertenecen las navieras HMM, Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd y Yang Ming. HMM es, además, socia de la terminal. Se trata del nuevo servicio Far East 4 que conectará puertos de Corea del Sur, China y el Norte de Europa con la dársena algecireña. El primero de los buques de la Clase Algeciras previsto, salvo cambios por la rotación, será el HMM Rotterdam, según avanza Alonso Luque. Cuando el recrecido de las grúas esté terminado, podrán venir al completo.