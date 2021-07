El Puerto de Algeciras recibirá este viernes, 30 de julio, la primera y esperada escala del megabuque HMM Algeciras de la naviera Hyundai Merchant Marine (HMM), que será atendido en la terminal de contenedores de TTI Algeciras.

Este simbólico portacontenedores, el más grande del mundo por capacidad nominal, ya navega desde el puerto de Amberes (Bélgica) rumbo a la Bahía de Algeciras. El HMM Algeciras ha zarpado a las 5:40 de este lunes 26 y tras una travesía prevista de cuatro días llegará al Puerto de Algeciras en la mañana del viernes (sobre las 7:00).

El HMM Algeciras, que a su vez da nombre a toda una serie de navíos gemelos bajo la denominación Algeciras Class, será atendido en las instalaciones de la terminal semiautomática de la que Hyundai es copropietaria junto con la naviera CMA CGM.

La llegada se enmarca en dentro del servicio que conecta Algeciras con el lejano Oriente (Far East 4) puesto en marcha recientemente por el consorcio de navieras The Alliance, la alianza comercial a la que pertenece HMM junto con Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd y Yang Ming. El servicio Far East 4 conecta puertos de Corea del Sur, China y el Norte de Europa con la dársena algecireña.

El HMM Hamburg fue el primero de esta serie de megabuques, con capacidad máxima de 23.964 contenedores en sus 400 metros de eslora y 61 de manga, en escalar en el puerto del Estrecho dentro de esta ruta, el pasado 16 de julio.

El HMM Algeciras, el primero de la serie, navega desde abril de 2020. Entonces, HMM preveía integrarlo en el servicio FE4, si bien el estallido de la pandemia obligó a reestructurar y aplazar temporalmente la ruta. Sí se dejó ver por el Estrecho de Gibraltar en mayo del pasado año cuando navegaba rumbo a Holanda.

La Algeciras Class

Toda la serie de megabuques inaugurada por el HMM Algeciras, denominada en el sector como la Algeciras Class, tiene pabellón de Panamá y está formada en total por doce megabuques, puestos en servicio entre abril y septiembre del pasado año. De ellos, los siete primeros fueron construidos en los astilleros de la compañía Daewoo con capacidad para 23.964 contenedores. Además del HMM Algeciras, completaron este primer plantel el HMM Copenhagen, HMM Dublin, HMM Gdansk, HMM Hamburg, HMM Helsinki y HMM Le Havre.

Los siete restantes, construidos en los astilleros de Samsung, tienen la particularidad de contar con un poco menos de capacidad, aunque igualmente nada despreciable: 23.820 teus. La segunda serie la forman el HMM Oslo, HMM Rotterdam, HMM Southampton, HMM Stockholm y el HMM St Petersburg.