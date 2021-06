La esperada escala del megabuque HMM Algeciras en el Puerto de Algeciras ya se atisba en el horizonte. La naviera Hyundai Merchant Marine (HMM) prevé efectuar en la semana del 19 de julio la primera llegada a la Bahía de Algeciras de este simbólico buque, el portacontenedores más grande del mundo por capacidad nominal.

El HMM Algeciras, que a su vez da nombre a toda una serie de navíos gemelos bajo la denominación Algeciras Class, será atendido en las instalaciones de TTI Algeciras, la terminal semiautomática de la que Hyundai es copropietaria junto con la naviera CMA CGM. La fecha exacta dentro de la horquilla del 19 al 25 de julio está pendiente de ser ajustada, según han explicado a Europa Sur desde TTI Algeciras.

La escala del buque insignia de la naviera surcoreana se enmarca en la puesta en marcha del nuevo servicio de The Alliance, la alianza comercial a la que pertenece HMM junto con Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd y Yang Ming. El servicio Far East 4 conectará puertos de Corea del Sur, China y el Norte de Europa con la dársena algecireña.

El arranque de esta ruta estaba inicialmente previsto para el mes de junio, si bien un episodio de fuerte congestión en los puertos asiáticos ha obligado a retrasar el inicio de la explotación. La congestión portuaria afecta principalmente a los puertos chinos de Yantián y Nansha, en el sur del país, provocando un efecto sobre la cadena de suministro y la programación de escalas en los puertos europeos, Algeciras incluido, según TTI Algeciras.

No obstante, el HMM Algeciras será el primero de la Clase Algeciras en amarrarse al muelle de Isla Verde Exterior. El resto de la serie, con navíos como el HMM Rotterdam o HMM Southampton, también prevén escalar próximamente en la ciudad. A TTI Algeciras no llegarán aún a plena carga, dado que la terminal tiene capacidad actualmente para atender hasta nueve hileras de contenedores sobre la cubierta mientras que estos buques están diseñados para cargar hasta 12. El proyecto de recrecido de cinco grúas de la terminal permitirá atenderlos con mayor holgura a partir de 2022.

La llegada del flagship se ha hecho esperar algo más de un año desde su botadura. El HMM Algeciras navega desde abril de 2020. Entonces, HMM preveía integrarlo en el servicio FE4, si bien el estallido de la pandemia obligó a reestructurar y aplazar temporalmente la ruta que ahora va a ser puesta finalmente en servicio. Sí se dejó ver por el Estrecho de Gibraltar en mayo del pasado año cuando navegaba rumbo a Holanda.

Algeciras Class

El HMM Algeciras está considerado como el portacontenedores más grande del mundo por su capacidad máxima de 23.964 contenedores en sus 400 metros de eslora y 61 de manga.

Navega bajo pabellón de Panamá y fue el primero de una serie de doce megabuques, todos puestos en servicio entre abril y septiembre del pasado año. De ellos, los siete primeros fueron construidos en los astilleros de la compañía Daewoo con capacidad para 23.964 contenedores (todos son gemelos). Además del HMM Algeciras, completaron este primer plantel el HMM Copenhagen, HMM Dublin, HMM Gdansk, HMM Hamburg, HMM Helsinki y HMM Le Havre.

Los siete restantes, construidos en los astilleros de Samsung, tienen la particularidad de contar con un poco menos de capacidad, aunque igualmente nada despreciable: 23.820 teus. La segunda serie la forman el HMM Oslo, HMM Rotterdam, HMM Southampton, HMM Stockholm y el HMM St Petersburg.

Hasta la llegada de estos buques, los mayores portacontenedores del mundo fueron los de la serie Panamax-24 de la naviera MSC, con capacidad para 23.656 contenedores, que han escalado progresivamente en el Puerto de Algeciras. Los sucesores en el liderato mundial de la carga de contenedores, por tanto, ya están en camino.