La tagarninada de Los Barrios, el 2 de marzo con ocho agrupaciones

La peña cultural carnavalesca La Tagarnina de Los Barrios ultima los preparativos para la vigésimo novena edición de la tagarninada popular, la fiesta gastronómica con la que la localidad barreña saluda el arranque del carnaval.

Será el próximo sábado 2 de marzo a partir de las 12:00 en la explanada del campo de fútbol San Rafael y la organización ha previsto la actuación de ocho agrupaciones del Campo de Gibraltar, seis chirigotas y dos comparsas.

Subirán al escenario los grupos Escala de Gibraltar (La Línea), Estamos en venta, Lo que no se pierde alumbrado, Los viejos vengadores, Los que no valen ni para estar escondidos (todas de Algeciras) y la chirigota local No teníamos que haber salido. Completan el plantel las comparsas algecireñas Narcos y Los libertadores.

Además del reparto del guiso de tagarninas, cerveza y refrescos, pregonará la fiesta Manuel Ramírez Tocón mientras que Manuel Jesús Fernández recibirá el título de personaje popular. En la organización de la fiesta colabora el Ayuntamiento de Los Barrios, que ha integrado la ada carnavalesca de la localidad en el programa de las Jornadas Andaluzas.

El carnaval de calle, con el desfile, concurso de disfraces y fiesta, será el siguiente fin de semana, 9 y 10 de marzo.