El pleno de Los Barrios aprueba reunificar los dos préstamos que mantiene con el ICO por 126 millones

La Corporación de Los Barrios se ha reunido este jueves en sesión extraordinaria y urgente de pleno con dos puntos de contenido económico en el orden del día: la adhesión del Ayuntamiento a una nueva modificación de las condiciones financieras de los dos préstamos suscritos por la institución municipal con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) antes de diciembre de 2020 mediante una reunificación de ambos, y la formalización de la nueva operación por un importe de unos 126 millones de euros.

Ambas propuestas han sido aprobadas con el voto favorable de los representantes de Los Barrios 100x100, PP, Ciudadanos y PSOE, más la abstención de Unidas Podemos, una vez aceptada, por unanimidad, la urgencia de estos asuntos.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha explicado que "la reunificación de los dos préstamos en uno no supone ningún aumento de la deuda, sino solo una mejora de la situación crediticia con el ICO que va a implicar un ahorro aún no cuantificado para las arcas municipales y una mayor liquidez para que la administración local barreña pueda hacer frente con más holgura a los pagos corrientes y al día a día". Alconchel ha destacado también que "este cambio no implica alteración alguna en el plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento".

Además de la reunificación de los dos créditos, con la nueva operación se consigue una prórroga de cinco años para la amortización de esta deuda, extendiéndose el plazo de vencimiento final hasta 2024.

A esta sesión no han asistido por causa justificada los ediles Daniel Pérez Cumbre, de Los Barrios 100x100, y Salvador Puerto Aguilar, del PSOE.