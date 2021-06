Exolum presenta al Ayuntamiento de Los Barrios su proyecto para levantar una planta de residuos de barcos

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, y el concejal de Urbanismo, Pablo García, han mantenido este miércoles una reunión con representantes de la empresa Exolum, promotora de la planta de residuos de buques (Marpol), que tiene intención de implantarse en unos terrenos portuarios junto a Acerinox.

Esta primera reunión ha servido para que los responsables municipales conozcan el proyecto y cómo desarrolla la actividad esta empresa, que opera en el Muelle Isla Verde y el Dique Norte del Puerto de Algeciras y presta principalmente servicios de almacenamiento, recepción y expedición de productos petrolíferos de búnker por buque tanque, gabarra y camión cisterna. Los residuos Marpol son los generados durante el servicio de los buques y en sus operaciones de mantenimiento y limpieza.

Alconchel ha trasladado a los representantes de Exolum que “la seguridad y el medio ambiente será una prioridad para este equipo de gobierno, para ello la planta deberá obtener todas las certificaciones ambientales que exige la Junta de Andalucía para su puesta en marcha”.

El alcalde ha destacado que se trata de "una planta de reciclaje de los residuos procedentes de los barcos, lo que evita que estos barcos mercantes, de los que unos 40.000 entran al año en la Bahía, viertan al mar”.

“En estas instalaciones, que no existen actualmente en la comarca, los buques entregarían los residuos, cuya descarga en la mar está prohibida. La finalidad de dicha entrega es evitar la contaminación marina y dar a esos residuos el tratamiento adecuado en tierra, anulando su poder contaminante y, cuando sea posible, proceder a su reciclado para su posterior reutilización”, ha asegurado el alcalde.

Alconchel ha aclarado que “el desarrollo de esta planta iría en zona portuaria. El Ayuntamiento no decide sobre la instalación o futuro de la planta, aunque como alcalde, siempre me he mostrado en favor de una industria regulada capaz de generar empleo y desarrollo”.

“No estamos en contra de empresas que viene a dar servicios y a crear empleos, pero sí vamos a ser muy estrictos con el cumplimiento de la normativa, que se garantice siempre la seguridad y la protección del medio ambiente. El proyecto se encuentra en trámites previos de consulta y siguiendo los plazos que marca la administración pertinente”, ha añadido.