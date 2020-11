El Ayuntamiento de Los Barrios invita comprar en el comercio local

El Ayuntamiento de Los Barrios ha lanzado una campaña de apoyo al comercio local a través de un vídeo promocional con el objetivo de concienciar al ciudadano de las ventajas de comprar en establecimientos locales. “Esta iniciativa tiene como principal objetivo reactivar la economía y lograr, con el apoyo de todos, que los comercios y establecimientos del municipio recobren la normalidad después de meses tan duros. Es la hora de entre todos acudir de nuevo a sus establecimientos, apoyándoles en estos momentos tan difíciles y en los que les toca reactivar sus negocios”, ha indicado el alcalde, Miguel Alconchel.

El regidor barreño cumple con el compromiso adquirido con los empresarios locales y con los grupos de la oposición a la hora de poner en marcha esta campaña. “Es una prioridad para este equipo de gobierno este apoyo y visibilizar el comercio local”, ha explicado.

“Es hora de estar al lado de quien nos acompañan cada día” o “El pequeño comercio es lo que da la vida a cada pueblo, no dejes que se pierda, depende de ti”, “Te has preguntado alguna vez como sería nuestro pueblo si no existiera nuestro comercio” son algunos de los mensajes que se reflejan en este vídeo para concienciar en apenas un minuto, en el que se hace un recorrido muy general por las distintas zonas del municipio en las que el comercio local y tradicional tiene presencia.

"El audiovisual pone el foco sobre las peculiaridades de nuestro comercio local como son el trato especial y personalizado, la proximidad y comodidad, la confianza, el comercio da vida. Además favorece las relaciones, genera trabajo, colabora con actividades locales, mejora y dinamiza el municipio”, añade el alcalde.

La campaña, que se difundirá en las redes sociales del Ayuntamiento, pone además en valor el esfuerzo y la importante labor que los pequeños comerciantes del municipio "han demostrado en esta difícil situación del estado de alarma".