El Ayuntamiento de Los Barrios solicitará otros 18 millones de euros al Fondo de Ordenación

El Ayuntamiento de Los Barrios celebrará el próximo lunes, 14 de septiembre, un pleno en el que se debatirá la propuesta de Alcaldía para acogerse al Fondo de Ordenación que ofrece el Ministerio de Hacienda, al que el municipio solicitará 18.270.947 euros para hacer frente a las obligaciones de 2021 que se deriven de sentencias firmes.

Este fondo servirá, como en ejercicios anteriores, para cubrir necesidades financieras: vencimientos de créditos de mercado, retenciones de la participación en tributos del Estado, reintegros, liquidaciones, vencimientos de préstamos para pagos a proveedores y sentencias firmes.

El alcalde barreño, Miguel Alconchel, ha señalado que “esto de acogernos cada año al Fondo de Ordenación no es nada nuevo en este Ayuntamiento. Es la herramienta que tenemos para sacar a flote el Consistorio. No podemos olvidar que nos ha tocado gestionar la ruina que nos encontramos en 2011, heredada del Partido Socialista, los mismos que dicen que transformaron este pueblo, no pagaron nada y encima lo dejaron en la ruina”.

El regidor ha reiterado que “la adhesión de nuevo al Fondo de Ordenación del Gobierno de España es la mejor opción para el Ayuntamiento de Los Barrios para poder seguir reorganizando y refinanciando nuestra enorme deuda. Es la mejor opción y no hay ninguna otra alternativa. El Fondo de Ordenación es el mejor aliado para salvar la difícil situación económica que atravesamos y hacer frente a las numerosas sentencias que nos dejaron de herencia los socialistas”.