Viesgo prepara la reactivación de la central térmica de Los Barrios

El carbón volverá a Los Barrios. Viesgo está preparando su central térmica para la reapertura por un espacio de tiempo aún por definir ante el alza de los precios y la previsión de aumento de la demanda durante este invierno. Así lo han confirmado fuentes de la empresa, que también explican que contarán para ello con los anteriores trabajadores de la planta.

Viesgo solicitó en 2020 la autorización para el cierre de esta central, que está incluida en los activos del grupo adquiridos por EDP, junto con la también clausurada de Puente Nuevo (Córdoba), que cuentan con casi 1 gigavatio (GW) de potenciales derechos de acceso a la red. El Gobierno autorizó en marzo la clausura y la central inició su proceso de cierre y desmantelamiento.

No obstante, explican fuentes de la compañía, hasta que no están totalmente cerradas, las centrales tienen que estar a disposición de las necesidades del sistema eléctrico. Cuando la instalación de Los Barrios solicitó el cierre, no cubría sus costes operativos en el escenario energético de aumento de los precios de derechos de emisión, desplome de los precios del gas y la expansión renovable. El escenario ha cambiado por completo, y con precios al alza (el precio medio de la electricidad este martes se situará en los 225,58 euros/MWh); el crecimiento del precio del gas natural, que encarece el uso de las centrales de ciclo combinado, y la previsión de aumento de la demanda, las centrales de carbón vuelven a entrar en el pool. Así ha ocurrido este lunes con la central de carbón de Endesa en As Pontes (La Coruña) y así ocurrirá en un futuro cercano con la de Los Barrios.

Ello no quiere decir que se dé marcha atrás en el proceso de cierre, advierten desde la empresa. El objetivo sigue siendo el mismo: desmantelar la instalación e impulsar en el terreno liberado un proyecto de energías limpias. Esta reactivación será temporal, en función de la evolución del mercado, y todavía se está gestionando, sin fecha cerrada para el arranque.

EDP proyecta una inversión calculada en 555 millones de euros para transformar la térmica de carbón en una moderna planta de hidrólisis con fuentes de energía renovables, planteando la creación de un Valle del Hidrógeno de la Bahía de Algeciras. La planta tendría tres instalaciones principales: un parque fotovoltaico para generar la energía eléctrica necesaria para el proceso, las unidades de hidrólisis, que serían el centro principal de la instalación, y una zona de almacenamiento energético con baterías de ion-litio.

La construcción de la nueva planta generaría más de 3.000 empleos, a los que se añadirían unos 170 puestos de trabajo más durante el desmantelamiento de las unidades de carbón de la térmica, según EDP. A su vez, Energías de Portugal estima que durante todo el ciclo de vida de la central, una vez terminada, generará un millar de puestos indirectos.