Ruiz Boix reclama desde el Congreso la mediación de la Junta para acabar con la huelga indefinida en Acerinox

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, ha aprovechado este miércoles su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para mostrar su apoyo a los trabajadores de la factoría de Acerinox Europa de Palmones (Los Barrios), en huelga indefinida desde el pasado 5 de febrero por la renovación del convenio colectivo.

"Son cinco mil familias que siguen esperando -en referencia a trabajos directos e indirectos- porque en este tema tampoco está el Gobierno de Moreno Bonilla, el mismo presidente de la Junta que 24 días después de la huelga indefinida en Acerinox todavía no ha aparecido por Los Barrios, ni por el Campo de Gibraltar, para resolver este conflicto laboral”, ha criticado.

Ruiz Boix ha insistido en su reclamación al presidente andaluz y a la consejera de Empleo para que "ejerzan las competencias en materia laboral que tiene la administración autonómica" y convoquen con urgencia una mesa de negociación entre Acerinox y el comité de huelga para mediar. Ya lo hizo el martes, a lo que la Junta replicó que mantiene un monitoreo constante del conflicto a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

“El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, no se entera de su responsabilidad y la importancia que tiene una empresa como Acerinox en el conjunto de nuestra comunidad, como una de las cinco principales empresas en número de empleados y en cifra de negocios. Parece que Moreno Bonilla no se entera del daño que pudiera ocasionar en la comarca del Campo de Gibraltar de que hubieran dudas sobre la estabilidad, la consolidación y la permanencia de Acerinox”, ha aseverado, tras lamentar la respuesta de la Junta sobre el seguimiento del conflicto por entender que no hay implicación de los representantes políticos para promover un encuentro entre las partes.