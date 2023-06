El PP asume las concejalías vinculadas a la Junta para facilitar la llegada de inversiones a Los Barrios

El Partido Popular (PP) asumirá las delegaciones del Ayuntamiento de Los Barrios cuyas competencias tiene la Junta de Andalucía para propiciar la llegada de inversiones, también desde la Diputación, que hagan posible proyectos municipales como la construcción de un nuevo instituto en la zona de La Dehesa. Mientras, Los Barrios 100x100 espera que una victoria popular en las elecciones generales del 23 de julio facilite la firma de un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para abonar la importante deuda municipal sin tener que subir los impuestos a los vecinos.

Estas son dos de las claves del acuerdo que Los Barrios 100x100 y el PP han firmado en la mañana de este viernes en el Hotel Montera para prorrogar durante al menos cuatro años el gobierno conjunto en la Villa. El primero, el reparto de delegaciones, sí está negro sobre blanco en el documento. También, la alianza de ambos de cara a la Diputación Provincial e incluso la Mancomunidad de Municipios. En Los Barrios, el PP tendrá Deportes, Turismo, Educación, Medio Ambiente y Policía Local, lo que dará una vía de comunicación más directa con la Junta, gobernada por los populares. 100x100 asumirá el resto de concejalías.

La segunda clave, la que depende del Gobierno central, no aparece en el escrito porque no se sabe quién va a ganar el 23-J, pero subyace en el mismo. "Hemos circunscrito el pacto a Los Barrios y sobre las administraciones que sabemos que gobierna. Pero obviamente, si el partido Popular ganas las próximas elecciones generales, también nos abrirá una puerta a solucionar muchos temas muy importantes que están relacionados con el Ejecutivo", ha explicado el alcalde de 100x100, Miguel Alconchel. "Se me viene rápidamente a la cabeza que hace un mes aproximadamente firmamos un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para sentarnos y negociar la deuda financiera que tenemos. Para nosotros es fundamental llegar a un acuerdo para pagarla sin tener que subir impuesto ni reducir los servicios públicos. Si se da el caso de que ganan, se abre una puerta nueva de interlocución con el Ministerio para un tema tan delicado, importante e interesante para nosotros", ha apostillado.

El acuerdo, afirma el regidor, se basa en el compromiso de la llegada de inversiones desde la Junta y la Diputación para Los Barrios, por un lado, y en mantener "un diálogo permanente" que consolide el gobierno municipal. "Tenemos un municipio con un futuro brillante y necesitábamos la estabilidad política necesaria para convertirlo en realidad", ha explicado Alconchel, para el que Los Barrios atraviesa "un momento crucial de su historia" cuando "ya ha pasado lo peor". "Con el PP nos hemos entendido bien y teníamos un clima de confianza y trabajo bueno que queremos continuar. Todo esto lo hacemos por los barreños, si ellos no salen ganando es que algo no haremos bien", concluyó.

Tras la firma del acuerdo tomó la palabra Antonio Dávila, secretario general del PP barreño, presente en la mesa junto al candidato, Pablo García, y Sara Lobato, secretaria de organización de Los Barrios 100X100. "Este es un acuerdo basado en el consenso, la responsabilidad y la comunicación permanente", ha dicho Dávila, "para poner a Los Barrios en lo más alto". El PP "se compromete a aportar todas las herramientas posibles desde las instituciones municipales" para consolidar "años de prosperidad" en la Villa y el fomento de "empleo y riqueza".

Los Barrios celebrará la próxima semana el pleno del organización del Ayuntamiento.

Con este acuerdo, fraguado apenas una semana después de la constitución de la nueva Corporación, los dos partidos reeditarán el pacto de gobierno que ya mantuvieron durante el mandato de 2019 a 2023, aunque en esta ocasión con una holgada mayoría. Los Barrios 100x100 aportará ocho ediles que, sumados a los cuatro del Partido Popular, garantizan la gobernabilidad en un municipio en el que la mayoría absoluta se logra con once votos. la experiencia de gobierno previa entre las dos formaciones se remonta a 2011, cuando entonces del PA de Jorge Romero -hoy Los Barrios 100x100- selló su primer pacto con el PP.

En la Mancomunidad, el Partido Popular tendrá ocho vocales y ya contaba con los seis de La Línea 100x100. Ahora, con este acuerdo, ganará dos vocales más, los de Los Barrios 100x100. Para alcanzar justo la mitad del plenario comarcal (17 ediles de 34) aún restaría integrar al representante de San Roque 100x100. De esta forma, aún siendo justo la mitad, un futuro gobierno comarcal sacaría adelante la mayoría de las acciones de gobierno y, en caso de empate con el resto de grupos, tendría la opción de recurrir al voto de calidad de la presidencia.