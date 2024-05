Calma chicha en los aparcamientos de Acerinox

Compás de espera en las puertas de la planta de Acerinox en Palmones. La euforia de la noche del jueves por el rechazo unánime a la propuesta de convenio del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) en el referéndum ha dado paso en la mañana de este viernes 17 a un ambiente aparentemente tranquilo cuando se cumplen 102 días de huelga.

Como cada día desde que se inició la crisis, los diferentes turnos de trabajo se reúnen en los aparcamientos y entrada a la fábrica divididos en al menos seis casetas, con mesas y sillas de playa. La pregunta que se hacen muchos es qué va a pasar ahora y hasta cuándo va a durar esta incertidumbre.

"Esto que está ocurriendo es inédito, no ha pasado nunca", señala uno de los trabajadores que asegura no entender como se ha llegado hasta aquí. "En 2004 estuvimos 29 días en huelga y lo único que sirvió es para perder esos 29 días. Entramos perdiendo y poco a poco nos han ido quitando más", explica el mismo empleado que añade que el IPC está congelado desde 2008, igual que la antigüedad "hasta por quitarnos nos han quitado el regalo de Navidad".

Antonio, que lleva 35 años en la empresa asegura que "la pelota está en el tejado de la empresa, pero no sabemos qué va pasar". "Claro que sabemos que la empresa puede poner sobre la mesa un ERE hoy mismo, lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo y si eso pasa lo pelearemos".

Casi ninguno de los que se encontraban esta mañana haciendo su turno estaba especialmente contento, ni sabía explicar la alegría de la noche anterior. "Es verdad que seguimos igual, aquí cada día pero se le demuestra a la empresa que no puede hacer lo que quiera", añade otro trabajador del mismo grupo.

En otro apartado, otro empleado que trabaja en laminación en frío apunta que "esperamos cualquier cosa de la empresa ya en este punto en el que estamos". "Hay gente que realmente lo está pasando mal, todos los ahorros se han gastado y ya vamos bastante justos".

Otro trabajador de la factoría reitera que la propuesta del CARL era "un copia y pega" con "muy mala leche". "Nosotros hubiéramos entrado porque queremos trabajar ya si la propuesta hubiera sido la que le dijeron a nuestros negociadores, pero no fue la misma y nos han engañado", sostiene.

José, que trabaja en Acerinox desde 1998, apunta a otras cuestiones. "Quieren rejuvenecer a la plantilla y no sé cómo lo van a hacer si no prejubilan y en nuestros descansos nos van rotando lo que no hace imposible que se contrate a personal eventual", aclara. En este punto destaca otro lo que está ocurriendo en ese terreno. "Están contratando a gente para tres días y a turnos dobles y después no les vuelven a llamar más. Aquí vino un chico que trabajaba en La Alcaidesa, que estaba fijo y lo dejó para estar aquí, trabajó tres meses y nunca más lo han vuelto a llamar".

Mientras mantenían este debate, un camión de reparación ha entrado en la factoría con los abucheos de los trabajadores de la caseta próxima a la puerta. "El problema lo va a tener para salir", señala otro empleado.

En el retén más cercano a la puerta de la acería, algunos trabajadores sostienen "que la compañía estaba tan segura que iba a ganar el sí a la propuesta del CARL que ha entrado un camión de obras".

"Vamos a esperar noticias, por ahora el comité de huelga no nos ha dicho nada. Ojalá la empresa cambie de estrategia después de lo que pasado", concluye otro trabajador.