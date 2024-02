La Guardia Civil imputa a cuatro manifestantes de Acerinox por delitos contra la seguridad vial

Cuatro representantes sindicales del conflicto laboral de la fábrica de Acerinox en Los Barrios han acudido en la mañana de este sábado a la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras para declarar en calidad de imputados por delitos contra la seguridad vial.

Poco antes de las 10:00, cuando estaban citados a declarar, más de un centenar de trabajadores de la factoría acerera gaditana se concentraban a las puertas de la Comandancia para expresar su apoyo a los imputados. Tras cuarenta minutos de espera, los cuatro representantes sindicales, todos ellos pertenecientes al sindicato Asociación de Trabajadores del Acero (ATA) salían de la Comandancia, tras haberse acogido a su derecho a no declarar.

La Guardia Civil les ha hecho entrega de una citación judicial en el juzgado de instrucción número 3 de Algeciras para las 10:00 del próximo lunes, cuando tendrán que acudir para responder por los delitos de los que se les imputa, que se produce después de tres cortes en la autovía A-7 en el transcurso de las movilizaciones de la plantilla.

A la salida de la Comandancia, el secretario general de ATA, José Antonio Gómez Valencia, uno de los cuatro imputados, señalaba que entienden esta citación judicial como una persecución: "Nosotros lo entendemos así. El comité de huelga somos doce, han ido a por cuatro, del mismo sindicato, que es el que viene poniéndole trabas a la empresa desde que empezamos las negociaciones, aunque estamos unidas todas las centrales sindicales".

Acerinox señalaba ayer en un comunicado que los altercados están siendo provocados por "determinados grupos".

Al respecto, Gómez Valencia señala que "cada vez que salimos somos más de mil quinientas personas unidas y ahora van a venir nuestras familias, que vengan a verlo. A lo mejor, si se bajaran un poco el ego y la superioridad que quieren imponernos, llegaríamos a buen puerto". "Deben aceptar este comité de huelga porque es lo que hemos elegido los sindicatos, y ahora está la planatilla y los sindicatos más unidos que nunca. No sé qué quiere la empresa", incide.

La compañía acerera defendía también este viernes en un comunicado que sus propuestas laborales no infringen el estatuto de los trabajadores. El representante sindical señala al respecto que "hoy en día todo el mundo sabe cuáles son sus derechos y cuáles no". "Deberían pensar en retomar el diálogo y dejar las imposiciones. Esto que hemos visto hoy es una persecución pura y dura. Lo que me extraña es que los políticos estén jugando a esto, porque al final los que votan son los trabajadores", ha concluido.

Las movilizaciones de los más de mil trabajadores de Acerinox han proseguido este sábado con una cacerolada protagonizada por las mujeres y los hijos de los trabajadores en las puertas de la compañía.

El lunes, los operarios movilizados se volverán a concentrar a las puertas del juzgado de instrucción número 3 de Algeciras, donde están citados a declarar los cuatro imputados.