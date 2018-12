Endesa proyecta en Los Barrios el primer punto de suministro de gas para buques

El Puerto de Algeciras volverá a ser pionero. De la mano de Endesa Generación, ha iniciado los trámites para convertirse en la primera instalación portuaria de la península ibérica en contar con un punto de carga de gas natural licuado (GNL) para buques, la alternativa más limpia, económica y sostenible que se conoce.

El gas natural licuado permite la reducción de emisiones CO2 en un 30%, de NO2 en un 35% y la eliminación total de azufre y partículas, lo que logra una mejora inmediata de la calidad del aire y la disminución del efecto invernadero. También reduce sustancialmente las emisiones de óxido de nitrógeno (Nox), lo que le permite cumplir con las regulaciones de la IMO 2020 y los objetivos de reducción de emisiones. Además, en los puertos españoles, todos los buques que utilicen gas natural como combustible se benefician de hasta un descuento del 50% de la tasa portuaria. Por tanto, el GNL es una solución muy atractiva por sus beneficios económicos y ecológicos para los armadores.

Para este ambicioso proyecto, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ampliará el contrato de concesión de la compañía eléctrica Endesa en 10 años e incrementará en unos 10.000 m³ el volumen construido en Los Barrios, donde se instalará y explotará una terminal de almacenamiento y distribución de gas natural licuado.

Según publicó el BOE del pasado 27 de noviembre, de esta forma, la compañía ha solicitado la modificación del objeto concesional con la inclusión de las actividades de descarga, carga, transbordo, tránsito, almacenamiento en las instalaciones de la terminal, búnkering portuario, transporte y manipulación en general de gas natural licuado (GNL), através de buques y/o camiones cisterna, y el suministro del gas natural obtenido por gasificación del GNL (Boil-Off) a instalaciones industriales cercanas a través de una tubería.

Endesa Generación tiene la concesión en el Puerto de Algeciras, el más importante del Mediterráneo y uno de los que ha registrado un mayor aumento de la conectividad en el último año, desde comienzos de los años 80 y por un periodo de 40 años.

La iniciativa de Endesa se ampara en una modificación de la Ley de Puertos que permite aumentar hasta los 50 años el plazo concesional de las empresas que operan en los puertos a cambio de nuevas inversiones o bajada de tarifas. En este caso, Endesa pide 10 años más para la concesión sobre estos terrenos que obtuvo en 1982 (hasta el año 2032).

El Gas Natural Licuado es la alternativa marina más limpia, económica y sostenible

La solicitud se enviará a información pública en un plazo de 20 días hábiles, contando desde el día siguiente a la publicación del Boletín Oficial del Estado (el pasado día 27). Por lo tanto, los interesados en presentar su oferta podrán hacerlo en la Dirección General de la Autoridad Portuaria, donde la documentación se encuentra disponible para su consulta.

Tras este trámite inicial aún quedan otros procedimientos antes de que se resuelva la petición. Entre otros organismos, y tras la resolución de las posibles alegaciones, debe pronunciarse Puertos del Estado antes de que el asunto pueda ser analizado por el Consejo de Administración de la APBA.

El Puerto de Algeciras y Endesa se anticiparán así al futuro tras el cambio en la normativa comunitaria que hace que el fuel-oil para buques parezca tener los días contados.

El límite mundial de azufre de la Organización Marítima Internacional (OMI) para el bunkering descenderá del 3,5% al 0,5% a comienzos de 2020, obligando a la mayoría de los armadores a pasar de la quema de combustible con alto contenido de azufre a alternativas más limpias y costosas, como es el GNL.

De lograr la ampliación de la concesión, Endesa será pionera en esta iniciativa no sólo en España sino también en la Península Ibérica. Y además convertirá al puerto de Algeciras en un referente, frente al interés evidenciado ya de puertos cercanos como los de Tánger (Marruecos) en contar también con este tipo de instalaciones.

Fuentes de Endesa confirmaron a este periódico la solicitud de ampliación de la concesión, aunque aclararon que el proceso se encuentra actualmente en fase de consulta pública y que esperarán a después de Navidad para concretarlo.

No es la primera vez que la compañía realiza un intento por extender la concesión en el margen barreño de la desembocadura del río Guadarranque. El pasado ejercicio también se sometió a consulta pública una solicitud de la empresa para ampliar las instalaciones aunque, en aquel caso, era para el almacenamiento de fuel-oil, lo que generó una fuerte respuesta por parte de grupos ecologistas y también de los representantes de los municipios próximos al puerto.

La operación actual se enmarca en la posibilidad que abrió el Gobierno de Mariano Rajoy para la ampliación de las concesiones portuarias a cambio de nuevas inversiones, algo que venían reclamando desde hacía tiempo las empresas que desarrollan su actividad en los terrenos de las autoridades portuarias.

Aunque la compañía no ha desvelado la cuantía de la inversión que ha puesto sobre la mesa para ampliar la concesión, el periódico digital Voxpópuli cita a fuentes del mercado que apuntan a que no estarían muy alejadas del entorno de los 15 millones de euros que se incluían en la anterior propuesta para extender la concesión, que finalmente no salió adelante.