Tornay dimite como concejal del PSOE de La Línea al sentirse "ninguneado" por Chacón

La crisis en el seno del PSOE de La Línea no tiene fin. Este martes ha presentado su dimisión como concejal Miguel Tornay, que el pasado enero presentó su renuncia a ser el portavoz del grupo municipal socialista. Tornay afirma sentirse “ninguneado” por el secretario general local, Juan Chacón, que no avisó a los concejales de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a La Línea este lunes.

“Si mi partido no quiere contar conmigo, no sé qué sentido tiene que yo siga como concejal. Ayer estuvo aquí el ministro Marlaska y ni siquiera se fue capaz de mandar un mensaje para avisarnos a los concejales. No digo ya a invitarnos a estar con ellos, sino que ni siquiera nos informó. Nos hemos enterado por la prensa y por el Facebook. Esta es la gota que colma el vaso, al menos para mí, y creo que lo coherente es que me marche y que se cierre un periodo”, indicó Tornay a Europa Sur.

El exconcejal se mostró crítico con el trato de Juan Chacón a los concejales. “Si viene un ministro de España, y más de mi partido, lo más lógico es que se nos informe. De hecho a mí me han avisado e invitado cuando han venido ministros del Gobierno de España del Partido Popular. Si se quería que la visita fuera a una asociación, en este caso a Despierta, y no hubiera una presencia multitudinaria de miembros del PSOE, hasta se podía entender, pero es que ha habido una ausencia absoluta de comunicación, no se nos ha dicho nada a los concejales. Se nos ha ignorado, se nos ha ninguneado y se ha pasado de nosotros. Y no es la primera vez, ha ocurrido más veces, y dada esta situación, y ante el espectáculo que están ofreciendo unos y otros en las últimas semanas, diciendo tantísimas barbaridades, ha llegado el momento de que yo me marche. No quiero seguir formando parte de esto”, reconoció Tornay.

La dimisión de Tornay se une a la de Diego Cabrera, que renunció la semana pasada. A Tornay debería sustituirle la número 23 en la lista en las anteriores elecciones municipales, María del Carmen Aragón.