Enésima dimisión en el grupo municipal del PSOE de La Línea. Diego Cabrera, portavoz del grupo socialista en la Corporación linense, ha presentado este lunes su renuncia como concejal por manifiestas discrepancias con la dirección del partido y su secretario local, Juan Chacón. "No soporto a Juan Chacón. No soporto las cosas que ocurren en el partido. No estoy de acuerdo con la ejecutiva ni con el candidato a la Alcaldía", ha resumido tras confirmar a Europa Sur su marcha.

Cabrera dejó de formar parte de la Ejecutiva local socialista el pasado febrero, apenas unas horas después de haber sido designado portavoz ante el Pleno. "Quiero que el partido funcione. Ojalá funcione, pero la Ejecutiva y el secretario local dejan mucho que desear. Yo pedí la dimisión de Juan Chacón. Como eso no se ha producido, me marcho", ha ratificado.

Diego Cabrera fue uno de los ocho concejales firmantes del escrito que, el pasado febrero, reclamaba la dimisión de Juan Chacón. En él, los miembros del grupo apuntaban que con la llegada de un nuevo secretario general "con sangre nueva y un equipo renovado" esperaban que se generase el ímpetu necesario para afrontar la recta final del mandato de manera apropiada. "No hemos visto compromiso alguno en ese sentido. A veces, si quiera lógica, en sus actuaciones. No ha habido generosidad con los miembros que no participaron de su lista ganadora, ni respeto alguno por los concejales que llevan dando tiempo la cara sin recibir nada a cambio, ni espíritu de construir una nueva agrupación, más bien se ha mutado en una donde el deporte favorito es la caza de brujas y sembrar el rencor entre sus miembros. Peor aún, se ha hecho gala de una ausencia total de autocrítica y de asunción de responsabilidades, con nula capacidad para liderar, realizar propuestas y consensuar", dijeron entonces los concejales.

Ahora, conforme a la candidatura electoral con la que los socialistas se presentaron a las elecciones en mayo de 2015, sería el turno del candidato número 22, Jesús Barroso. La dimisión y entrega del acta de concejal pone en marcha el procedimiento para el relevo en la Corporación, a la que apenas le quedan doce semanas de actividad antes de que se celebren las elecciones del 26 de mayo y se constituya la nueva (a finales de junio). Tras Barroso, en caso de renuncia a asumir el cargo, aparecen en la candidatura María del Carmen Aragón, Agustín Cadenas y Amparo Gijón.

Antes que Diego Cabrera, ya dejaron sus actas de concejal Aurora Camacho e Isabel Soiza, como casos más recientes. Las dimisiones no solo afectan al grupo municipal. La Ejecutiva socialista también sufrió durante el pasado verano una sangría de cargos por discrepancias con la gestión de Chacón.