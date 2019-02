Dimiten otros dos miembros de la Ejecutiva del PSOE de La Línea

Las fisuras en la Ejecutiva del Partido Socialista de La Línea, que encabeza Juan Chacón, se ensanchan. Dos miembros más de la dirección de la agrupación local han presentado su dimisión en los últimos días. Se trata de Diego Cabrera, concejal y elegido recientemente portavoz municipal ante el Pleno, y Maribel Gálvez.

El primero presentó su renuncia por discrepancias con Chacón hace dos semanas mientras que Gálvez (secretaria de Salud) lo hizo unos días después, si bien estas dos renuncias han trascendido públicamente en las últimas horas. Cabrera confirmó a este periódico haber dejado su cargo como secretario de Comercio y Autónomos por sentir que el secretario local socialista demostró desconfianza hacia su grupo. "Presenté mi dimisión a raíz de la medida que Juan Chacón anunció hace unos días, la renta municipal. El día antes reunió a lo que queda de Ejecutiva y nos dijo que iba a presentar una medida extraordinaria. Pero que no podía avanzarnos nada. Si no puede explicar a su grupo la principal medida con la que quiere presentarse a la Alcaldía o confiar en la discreción de su grupo, no es mi sitio", resalta Cabrera, militante socialista desde los años 90.

Días después se produjo el sonado episodio de la ausencia de los ocho concejales socialistas del Pleno municipal. Algo que Cabrera desvincula de cualquier tipo de boicot o presión hacia Juan Chacón. "Esa jornada se rodearon muchos acontecimientos. Yo estaba enfermo. Otros concejales estaban fuera y algunos estaban trabajando. Nada más", zanjó el edil. Cabrera, no obstante, se mantiene firme a la hora de pedir a Juan Chacón que dimita, al igual que plantearon sus siete compañeros en la Corporación en una carta abierta difundida esta semana.

Las dos dimisiones se suman al rosario de salidas en la Ejecutiva del pasado verano, cuando las discrepancias entre Chacón y su grupo comenzaron a ser evidentes. Y se han hecho públicas cuando faltan horas para que la agrupación socialista linense celebre la asamblea extraordinaria para confeccionar la lista electoral con la que se concurrirá a las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

El cabeza de lista, Juan Chacón, designado desde el pasado junio ante la retirada de Miguel Tornay de las primarias, reclamó a principios de mes la máxima participación posible de la militancia en el proceso para que la candidatura refleje "la pluralidad de la agrupación". "Según nuestros nuevos estatutos, cualquier militante puede optar a formar parte de la lista y eso es algo que debe ser tenido en cuenta por todos los que quieran dar un paso al frente y trabajar por el bien de nuestra ciudad y nuestro partido", apuntó Chacón.

Los afiliados votarán sus preferencias en modo abierto. "Ha llegado el momento de unificar fuerzas y de que todos los socialistas unidos concurramos a las elecciones con un proyecto sólido y renovado, que sea capaz de conseguir ilusionar a los ciudadanos y ganar su confianza", valoró el secretario local socialista.