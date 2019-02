El Pleno de La Línea se celebra con la ausencia de todos los concejales del PSOE

El Pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de La Línea se celebra desde las 19:00 de este jueves con la ausencia de todos los concejales del PSOE, que cuenta con nueve ediles. Las diferencias entre la ejecutiva local, liderada por Juan Chacón, y el grupo municipal, que se quedó sin portavoz por la renuncia de Miguel Tornay la semana pasada, han provocado esta imagen, que deja muy tocado al partido ante las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.

Según ha podido saber este diario, ninguno de los concejales socialistas ha querido tomar el papel de portavoz del grupo municipal y han decidido no acudir a la sesión plenaria. Uno de los puntos previsto era la toma de posesión de Salvador Moral Coca como nuevo concejal por la renuncia de Isabel Soiza, pero el edil excusó su ausencia por la mañana ante el secretario general por motivos de salud. El resto de concejales argumentó oficialmente motivos laborales, familiares y de salud.

El grupo municipal socialista también tenía previsto presentar dos mociones, una en la que solicitaba el refuerzo y puesta en valor de las medidas contempladas en el pacto de Estado en materia de violencia de género, y otra por la defensa de la convivencia, las libertades y la democracia.

Juan Franco, alcalde de La Línea, destacó tras el pleno que "por primera vez en 40 años de democracia, el PSOE no ha contado con ningún representante en la ciudad". "Desconozco los motivos. Distintos concejales se han excusado, pero que de nueve ediles no venga ninguno me parece sorpresivo, máxime cuando era un pleno tranquilo en el que todos los puntos se han sacado por unanimidad. El PSOE ha presentado dos mociones que se han quedado sobre la mesa porque no tenía quien las defendiera. Me parece cuanto menos preocupante", señaló.