Los concejales del PSOE de La Línea exigen la dimisión de Juan Chacón

La crisis abierta en el PSOE de La Línea, lejos de apaciguarse, arrecia. Los ocho concejales del grupo municipal socialista han exigido este martes la dimisión inmediata del secretario general de la agrupación local, Juan Chacón, apenas unas horas después de que el partido tratara de reconducir la brecha entre la representación en el Ayuntamiento linense y la ejecutiva local.

En la reunión, donde varios integrantes del grupo municipal exigieron la salida de Chacón tras haber escenificado días antes la ruptura con el aparato del partido mediante su ausencia del Pleno municipal, la agrupación local e integrantes de la Ejecutiva acordaron el nombramiento de Diego Cabrera como portavoz tras la dimisión de Miguel Tornay.

Pero el grupo municipal critica las formas. Los concejales linenses, en un comunicado remitido hoy, apuntan que se trató de llegar a un acuerdo para acabar el mandato de la manera "más digna posible" y que llegar a ese entendimiento no fue fácil. "Suponía un esfuerzo titánico para los miembros de este grupo ya cansados de poner siempre la otra mejilla", apuntan los concejales. Ese consenso, continúan, fue "fusilado" horas después al emitirse un comunicado "sin consenso alguno y donde se ponía en tela de juicio, de nuevo nuestra dignidad". En este comunicado, apuntan, el tono daba a entender que los ediles iban a trabajar a partir de ahora por la formación, menospreciando toda la labor previa.

"Este grupo, que hasta ahora ha permanecido disciplinariamente en silencio por el bien del partido, ya no puede permanecer más tiempo callado ante tanta ineptitud, mal hacer y tendencias pirómanas del secretario general Juan Chacón y de lo que le queda de Ejecutiva. Están sumiendo a nuestra agrupación en una caótica y beligerante situación cada vez más alejada del diálogo y del acuerdo. Los firmantes de este escrito, por el bien del partido y de La Línea, solicitamos la inmediata dimisión de Juan Chacón Fernández", destaca la nota.

El comunicado lo firman los concejales Miguel Tornay (dimisionario), Fernando Aragón, Javier García, Gemma Arceiz, Juan Rodríguez, Ana María Cortés, Diego Cabrera y Salvador Moral. Además, agradecen a la Ejecutiva provincial su asistencia a la reunión de ayer lunes para tratar de reconducir la crisis.

Los ediles aprovechan para disculparse por su ausencia ante los linenses. "No siendo la intención de menospreciar a la ciudad, entendemos el revuelo causado y comprendemos que la imagen ofrecida no es la que un partido con la historia y tradición del PSOE debe ofrecer, por lo que hacemos extensiva las disculpas al partido y a nuestros compañeros militantes. El clima que subyace desde hace tiempo no es el idóneo, ni favorece el trabajo ni el diálogo", recalcan.

Los miembros del grupo apuntan que con la llegada de un nuevo secretario general "con sangre nueva y un equipo renovado" generase el ímpetu necesario para afrontar la recta final del mandato de manera apropiada. "No hemos visto compromiso alguno en ese sentido. A veces, si quiera lógica, en sus actuaciones. No ha habido generosidad con los miembros que no participaron de su lista ganadora, ni respeto alguno por los concejales que llevan dando tiempo la cara sin recibir nada a cambio, ni espíritu de construir una nueva agrupación, más bien se ha mutado en una donde el deporte favorito es la caza de brujas y sembrar el rencor entre sus miembros. Peor aún, se ha hecho gala de una ausencia total de autocrítica y de asunción de responsabilidades, con nula capacidad para liderar, realizar propuestas y consensuar", concluyen los concejales.