Ana Cameno, la 'reina de la coca', niega ser narcotraficante y alega amenazas de la Policía

Ana Cameno, que fue detenida en 2014 en La Línea, ha negado en el juicio ser narcotraficante y ha asegurado que han construido respecto a ella el personaje de reina de la coca después de que no accediera a la petición de un jefe de la Policía que le amenazó para que "hiciera un traje a medida" e implicara a otras personas en el tráfico de drogas.

La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio a Cameno, para el que el fiscal ha pedido 25 años de prisión, y a otros once acusados que fueron detenidos en 2014 cuando preparaban supuestamente la distribución de cien kilos de cocaína desde La Línea.

Cameno, que no había declarado en el juicio, ha utilizado el turno de la última palabra para sus primeas manifestaciones y ha asegurado que el alias "reina de la coca" ha sido "un personaje que han construido".

"Cuando en 2011 me detuvieron por vez primera, el jefe de grupo de la Policía, Juan Luján, me dijo que yo tenía que decir ciertas cosas pero le contesté que no era capaz de perjudicar a nadie y me amenazó con que iba a estar en prisión y durante seis años estuve intervenida y completamente escuchada sin poder comunicar con nadie", ha denunciado.

Ana Cameno ha mantenido que "esto es una continuación maquiavélica" de ese primer arresto y ha recalcado: "Yo no soy ninguna narcotraficante, no sé todavía lo que significa narcotraficante en este país".