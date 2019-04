La Policía Local de La Línea emprende una campaña contra la venta de alcohol a menores

La Policía Local de La Línea ha iniciado esta semana una campaña de control de venta de alcohol a menores, tanto en establecimientos como en vías públicas. Los agentes inspeccionarán locales para determinar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención y Asistencia en materia de drogas y alcohol y la ordenanza municipal que lo regula.

Los controles se realizarán tanto en días laborables como durante el fin de semana, teniendo en cuenta la mayor incidencia en el consumo de alcohol en estos días. Según la normativa, no se puede vender alcohol a menores de edad. Tampoco está permitido hacerlo de 22:00 a 8:00 a cualquier persona. Los establecimientos minoristas y otros dedicados al despacho de pan y leche que no tengan expresamente autorización para ello no pueden vender bebidas alcohólicas.

Las infracciones previstas por incumplir la ordenanza municipal van hasta los 3.005,06 euros para las leves, de esta cantidad hasta los 15.025,30 euros para las graves, y de y un máximo de 601.012,10 para las de carácter muy grave.

En otras actuaciones, la Policía Local levantó la semana pasada acta de denuncia contra cinco establecimientos por incumplir la Ley 42/2010, que prohíbe el consumo de tabaco en locales públicos. Esta ley regula tanto la venta como el suministro, lugares de consumo y publicidad del tabaco. Los agentes realizaron controles en decenas de establecimientos de la ciudad para controlar que se respete la normativa, que ya está más que asumida por todos.