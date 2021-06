El linense Juan Pedro Moreno, Gran Premio Nacional de Creatividad 2021 por la campaña de Cruzcampo

El jurado del Club de Creativos ha decidido otorgar el Gran Premio Nacional de Creatividad 2021 a Lola, el anunciado creado por Ogilvy, con el linense Juan Pedro Moreno como director creativo, para la cervecera Cruzcampo. Un trabajo perteneciente a la campaña Con mucho acento y protagonizada por la desaparecida Lola Flores quien, gracias a la inteligencia artificial, se dirige a las nuevas generaciones con un mensaje universal para poner en valor el orgullo de nuestras raíces, la diversidad y las diferencias de cada uno.

El anuncio de Cruzcampo, en boca de la desaparecida Lola Flores, pone a La Línea como ejemplo del acento andaluz. El spot salió a la luz el pasado mes de febrero y todos los linenses se sintieron orgullosos de que su pueblo se escuchara a nivel nacional en una campaña que tuvo tanta repercusión.

El galardón se dio a conocer durante la Gala de los Premios Nacionales de Creatividad, organizada por el Club de Creativos (c de c), que se celebró este sábado en el Kursaal de San Sebastián, con aforo limitado y con todas las medidas sanitarias pertinentes, y que ha sido también retransmitida en streaming. Unos premios que este año incluyen como gran novedad dos nuevos apartados, Estrategia y Contenido, añadidos a los tres existentes (Ideas, Craft e Innovación).

La pieza fue seleccionada por un jurado integrado por 50 profesionales y presidido por Edu Pou, director creativo ejecutivo de We Are Social Sídney. “Hay campañas que ganan antes de que se empiece a juzgar y que se convierten en un referente temporal. Puedo imaginar a alguien en el futuro refiriéndose al 2021 como “el año de Lola”. La conjunción de un concepto sólido, un tono optimista y orgulloso cuando más necesitábamos sacar pecho, un enfoque innovador sin ser gratuito, y una ejecución exquisita a todos niveles han hecho que la campaña de Cruzcampo sobresaliera en varias categorías, en las que fue votada con la mayor puntuación de forma unánime”, señala Edu Pou, que añade: “Nunca había visto algo así en un jurado. Este gran premio se ha discutido mucho, pero es indiscutible”.

Además del Gran Premio, el jurado ha concedido un total de 18 oros (9 en el apartado de Craft, 3 en Ideas, 2 en Estrategia, 2 más en Innovación y otros 2 en Contenido); 35 platas (13 en Craft, 12 en Ideas, 4 en Estrategia, 3 en Contenido y otros 3 en Innovación) y 21 bronces (10 en Craft, 6 en Ideas, 3 en Estrategia, uno en Contenido y otro en Innovación).

Todos estos metales forman parte del XXII Anuario de la Creatividad, integrado por un total de 157 trabajos, que el c de c dio a conocer el pasado 27 de mayo en la Prémiere del Palmarés, un evento online presentado por Santiago Romero, director creativo y socio fundador de Verve Audiovisual, que fue retransmitido por Facebook y en la videoteca del c de c.