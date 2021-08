Implantada la cirugía de próstata por laparoscopia en el Hospital de La Línea

Los Hospitales de La Línea y Puerto Real están colaborando en el desarrollo e implantación de la cirugía de próstata por vía laparoscópica, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este.

Los Servicios de Urología de ambos centros han iniciado recientemente actuaciones conjuntas, todo ello con el objetivo de crear espacios de intercambio de conocimientos y habilidades entre facultativos especialistas de diferentes hospitales del Servicio Andaluz de Salud, dentro de un clima de colaboración, mejorando así la atención que se presta a la ciudadanía.

Según ha informado la Consejería de Salud Y Familias en un comunicado, se ha llevado a cabo recientemente una prostatectomía radical vía laparoscópica con preservación de haces neurovasculares usando para ello un sistema de video cirugía laparoscopia 3D en el Hospital de La Línea, con gran éxito para el paciente.

Los haces neurovasculares, también llamadas bandeletas, son el paquete de vasos (arterias y venas) y nervios que rodean la próstata a ambos lados. El objetivo de la cirugía de preservación de haces neurovascuales es que estos nervios no se lesionen o se lesionen lo mínimo durante la cirugía. Para ello, y frente a otros sistemas que generan energía como el bisturí eléctrico y pueden resultar más dañinos, se usan clips de polímero, que respetan los nervios y tapan los vasos que puedan sangrar, consiguiendo un doble propósito por tanto, que el nervio no se dañe y que no sangre el paciente durante la cirugía.

Según han explicado los profesionales que participaron en la intervención, dirigidos por el especialista de Urología de Puerto Real, Miguel Efrén Jiménez Romero, "la incorporación de la visión tridimensional (3D) mejora la calidad y profundidad de la imagen, lo que permite una definición espacial de las estructuras anatómicas vasculares y viscerales, repercutiendo todo ello sobre el enfermo y mejorando la eficacia de la cirugía. Así, el paciente tiene un menor sangrado y menos complicaciones, lo que permite a su vez una menor estancia hospitalaria".

Esta operación ha sido la cuarta que llevan a cabo de forma conjunta los servicios de Urología de La Línea y Puerto Real y está siendo una experiencia muy gratificante para los profesionales de ambos centros hospitalarios.