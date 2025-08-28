La Línea advierte que el Gibrexit aglutinará a 120.000 personas en su término municipal

El Ayuntamiento de La Línea prevé que la plena aplicación de un acuerdo transfronterizo sobre Gibraltar generará "una realidad demográfica, logística y turística sin precedentes" en su término municipal, que requerirá de mejoras en el transporte ante el riesgo de un bloqueo de las comunicaciones. Los cálculos del equipo de gobierno local que dirige Juan Franco (La Línea 100x100) es que el municipio se configurará como núcleo funcional que superará los 120.000 habitantes -contando la población actual, de casi 65.000 personas, el crecimiento exponencial que calcula el nuevo PGOU y a los habitantes del Peñón, más de 39.000- si la Verja que la separa de la colonia británica desaparece.

Esos datos se exponen en el memorando elaborado por el Consistorio de La Línea, a modo de plan de contingencia ante el acuerdo del Brexit. El documento prevé que la población del Peñón, con libre acceso al territorio Schengen, y otras muchas personas, demandarán viviendas en el término municipal linense ante la escasez de suelo y los altos precios existentes en la Roca.

La Línea entiende que se configurará como un núcleo funcional que doblará su número de habitantes (en 2024 constaban 64.987, según el SIMA y el INE), con un aeropuerto internacional operativo sobre el istmo que la une con Gibraltar, un puerto deportivo receptor de turismo de alta capacidad y un centro económico transfronterizo en expansión, según el citado memorando.

El recientemente aprobado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Línea proyecta un aumento de 27.744 habitantes hasta el año 2037, gracias a la construcción de 11.504 nuevas viviendas, llegando así a una cifra cercana a las 100.000 personas, a las que se sumarían los habitantes del Peñón.

En cuanto a las comunicaciones por carretera, el texto municipal destaca la saturación de la A-7, especialmente en su tramo entre Algeciras y San Roque, que presenta" niveles de tráfico superiores a su capacidad, frecuentes retenciones y una elevada siniestralidad". Este problema, pronostica, se agravará previsiblemente con el incremento del tráfico asociado al nuevo marco fronterizo y aeroportuario, por lo que pide "la ampliación o desdoblamiento de tramos de la A-7, prestando especial atención a los accesos directos a La Línea y al entorno aeroportuario".

Además, reclama analizar soluciones complementarias como vías de servicio, carriles adicionales o sistemas de gestión de tráfico inteligente, "que permitan absorber el aumento de la movilidad sin comprometer la seguridad vial ni la competitividad logística del territorio".

"Este nuevo escenario multiplicará de forma exponencial los flujos de personas y mercancías sobre unas infraestructuras de movilidad que, ya en la actualidad, presentan altos niveles de saturación. Por tanto, se hace imprescindible diseñar un sistema integral de accesos viarios, ferroviarios, marítimos y aeroportuarios, adaptado a las exigencias operativas del marco Schengen y coherente con los principios de sostenibilidad y eficiencia", subraya.

El corredor ferroviario entre Algeciras y Málaga

De ahí que sea también fundamental la conexión con el proyecto de corredor ferroviario litoral Algeciras–Nerja, lo que permitirá absorber el incremento del tráfico de personas y mercancías, disponer de una estación intermodal en La Línea como nodo logístico clave de unión con el resto del territorio peninsular e impulsar la interconexión ferroviaria internacional, favoreciendo la movilidad turística y empresarial de forma sostenible.

Se hará necesaria, entiende el Ayuntamiento, la ampliación y mejora de las conexiones de autobús entre La Línea de la Concepción y destinos turísticos clave, como Tarifa y la Costa del Sol occidental, incluyendo Marbella, Estepona y Málaga, así como el establecimiento de servicios lanzadera o exprés, coordinados con los horarios del aeropuerto y los flujos de viajeros, para facilitar el acceso fluido y sostenible a estos destinos desde el nodo aeroportuario transfronterizo.

"Una red viaria moderna y dimensionada adecuadamente es clave para consolidar a La Línea y su entorno como nodo de conexión internacional, plenamente integrado en el corredor mediterráneo y articulado con los principales flujos turísticos y comerciales del sur peninsular", apostilla.

El vehículo privado

El nuevo contexto incrementará notablemente el tráfico de vehículos privados, lo que puede derivar "en problemas adicionales de congestión, emisiones contaminantes y presión ambiental". Por ello, el Ayuntamiento considera prioritario diseñar una estrategia integral de movilidad sostenible, basada en medidas concretas como la implantación de un carril bici transfronterizo, señalizado y segregado, que conecte de forma segura y directa el centro de La Línea con el centro de Gibraltar. Además, promover sistemas de bicicleta pública compartida (tipo BiciLínea) con interoperabilidad o colaboración técnica con los sistemas existentes o futuros del Peñón.

Entiende que es necesario desarrollar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible Transfronterizo, en coordinación entre el Ayuntamiento de La Línea, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Gibraltar, que integre modos de transporte no motorizado, zonas de bajas emisiones y mejoras de accesibilidad universal y crear un sistema de transporte público transfronterizo coordinado, que permitan reducir la dependencia del vehículo privado y gestionar de forma eficiente los desplazamientos cotidianos de trabajadores, turistas y residentes entre ambos territorios.

La nueva situación tras el fin del proceso del Brexit exige, según el documento, un sistema de transporte público integrado con lanzaderas y líneas regulares entre los núcleos urbanos de La Línea, el entorno comarcal y la frontera que contemple tarifas especiales para trabajadores y estudiantes, así como transbordos ágiles y compatibles con diferentes operadores e incluso un servicio de tren de Cercanías que conecte de forma eficiente y sostenible a todos los municipios de la comarca, incluyendo Gibraltar como parada de referencia.

"Estas medidas permitirán garantizar una movilidad respetuosa con el entorno, reducir la huella de carbono, mejorar la calidad de vida de la población local y optimizar la gestión de flujos transfronterizos en línea con los objetivos de sostenibilidad y cohesión territorial", concluye.