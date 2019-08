Franco critica que las oficinas del Brexit vayan a estar en Algeciras y Landaluce le replica

José Ignacio Landaluce, en su condición de coordinador de medidas contra el Brexit del PP de Cádiz, lamenta que el alcalde de La Línea, Juan Franco, adopte una "actitud de enfrentamiento" ante el Gobierno de la Junta de Andalucía después de que expusiera en su perfil de Facebook que las medidas contra el Brexit que ha adoptado la Administración han sido "montar dos oficinas en Algeciras para atender a los afectados, despedir a 13 trabajadoras de la guardería de La Atunara y no retirar 170 vehículos que colapsan el depósito municipal siendo competencia autonómica su custodia".

El alcalde de Algeciras señala que el regidor linense ha adoptado un "papel de confrontación" tras "su acuerdo con los socialistas en la Diputación y en la Mancomunidad del Campo de Gibraltar".

El representante popular afirma que Franco "se deja engañar por los socialistas" a la hora de criticar una decisión que se suma a todas aquellas que "el Gobierno del PP y Ciudadanos están llevando a cabo frente a la inacción del anterior Gobierno andaluz de Susana Díaz, que apenas movió un dedo para luchar contra el Brexit".

Landaluce señala que el alcalde de La Línea "no tiene motivos para acusar al PP de ir contra su ciudad porque desde el Gobierno central, antes, y desde la Junta, ahora, se han dedicado a solucionar problemas que el PSOE dejó a los linenses". El responsable popular enumera el adelanto de la Participación en los Ingresos del estado (PIE) para que se pagaran las nóminas de los trabajadores municipales, el cambio de uso de los suelos del antiguo hospital y "otras actuaciones en materia sanitaria, de infraestructuras y empleo".

El regidor algecireño considera “innecesario” este comportamiento de Franco, “cuando bien se ha anunciado, y él lo sabe, que las medidas contra el Brexit aún se están determinando y el borrador se está terminando de elaborar”. También lamenta que Franco "ha olvidado muy rápido todo el daño que le ha hecho el PSOE a La Línea y a todo el Campo de Gibraltar y no ha valorado el trabajo que el PP hace en beneficio de los linenses y del Ayuntamiento que gobierna desde hace cuatro años".

Landaluce pregunta a Franco si "ya se ha convertido en prisionero del PSOE" y "para qué va a servir su pacto con los socialistas y en qué va a beneficiar" ya que son "quienes Gobiernan actualmente en España y grandes responsables de lo que ocurre en su ciudad y en la comarca".

“El Gobierno Central del PSOE es el que está callado respecto al Brexit, no sabemos si mirando para otro lado o porque no es capaz de tomar decisiones del calado de las que está tomando la Junta de Andalucía, pero desde luego aún no se ha pronunciado cuando esto es un asunto de Estado”, indica el responsable popular.

El alcalde algecireño insiste en defender que "si La Línea y el Campo de Gibraltar tienen posibilidad de afrontar en condiciones un Brexit como el que se prevé es gracias al trabajo que se está haciendo desde el actual Gobierno de la Junta y con el PP de Cádiz".