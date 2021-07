Horas de espera para ser atendidos por un médico o pedir cita en el centro de salud de La Velada

Dar un paseo por las mañanas La Velada, en La Línea, es imposible sin llevarse las manos a la cabeza al ver la gran fila de personas que a diario esperan para poder ser atendidas en el centro de salud. Y más aún cuando es uno mismo el que tiene que guardar cola para poder ser atendido.

"Desde las 7:00 de la mañana estamos aquí para pedir cita de vacunación o ser atendidos por un médico", declaran algunos afectados por el hastío y la desesperación monótona de días sí y días también. Y sólo son las 9:00 de la mañana cuando aparecen disputas varias entre el personal de seguridad del centro y una ciudadana que lleva horas esperando durante dos días consecutivos, levantándose a la par que el sol para ser de las primeras y no "perder" la mañana. La situación no es nueva, pues desde hace semanas la atención primaria se encuentra saturada con esperas hasta las 13:00, cuando finaliza las consultas.

Han sido muchos los intentos de los ciudadanos de permanecer en la fila dejando a un lado sus quehaceres, aunque en muchos casos volvieron rendirse ante el gigante reloj que se mantiene en la entrada del edificio. Menuda metáfora. "Otro día será", señalan cuando abandonan su puesto y lo ceden a una nueva persona que se incorpora.

El centro La Velada tiene capacidad para atender a 22.000 usuarios. Actualmente, 11.500 de ellos no son asistidos por sus médicos de referencia, lo que da a lugar a las interminables colas para realizar cualquier gestión. La plantilla cuenta con 15 médicos, pero cuatro están de vacaciones, tres de baja y otro destinado a Algeciras. Un querer y no poder. "Ayer era peor, la cola daba la vuelta al edificio", afirma un usuario.

"Llevamos aquí unos veinte minutos y seguro que una hora y media más nos queda aún". Las citas para la vacunación contra el Covid-19 se realizan de forma presencial, lo que agrava la aglomeración de ciudadanos. "No me cogen el teléfono cuando quiero pedir cita y no me queda otra que venir y esperar el turno", señalan algunos adolescentes que también sufren la espera desde el comienzo de la mañana. "Ayer vine para pedir cita a las 7:45 y me fui a las 11:00".

"La culpa no la tienen los trabajadores, la tiene la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud. Si no hay médicos, no hay funcionarios y no hay enfermeros… ellos no tienen culpa", declara una ciudadana que llevaba hora y media de espera para realizar sus gestiones.

Desde los más jóvenes a los más mayores se encuentran diariamente en las puertas del centro de salud para poder realizar sus gestiones, sin recibir un servicio óptimo y agradable. A contrarreloj.