La Línea activa el protocolo de captura, esterilización y retorno de gatos callejeros

El Ayuntamiento de La Línea ha anunciado la puesta en marcha de un programa de control de colonias de gatos ferales (los que no han tenido contacto humano desde su nacimiento), tras la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Veterinarios de Cádiz para la implantación del método CER (captura, esterilización y retorno), en colaboración con personas que estarán autorizadas como alimentadoras.

Los detalles del programa han sido hoy explicados este viernes en una rueda de prensa por el alcalde, Juan Franco; la concejal de Salud, Zuleica Molina, y la técnico de la delegación, Carmen Ardila.

El programa CER, que consiste en la captura, esterilización y retorno de los gatos callejeros a su hábitat, está recogido en la nueva ordenanza municipal de bienestar animal y persigue el control del número de felinos en el municipio. “Pretendemos que los gatos que viven en la calle, que tienen su función en el equilibrio ecológico con la eliminación de insectos y roedores, tengan unas condiciones de vida como las de los demás animales que tenemos en las viviendas, que sean animales de primera y no de segunda”, manifestó la edil.

Molina señaló que el convenio con el Colegio de Veterinarios tiene tres vertientes: el asesoramiento epidemiológico y de salud pública a la población, la formación y sensibilización de todas las personas alimentadoras y de todos los ciudadanos que se determinen, y la coordinación en la realización de actuaciones clínicas de todos los colegiados, junto a la sincronización de todo el control de las colonias.

Actualmente hay 31 personas autorizadas por el Ayuntamiento como alimentadoras para un censo provisional de 400 gatos, distribuidos en seis zonas con diferentes número de colonias en cada una. Con la nueva ordenanza, los gatos ferales están protegidos. “Eso significa que no se pueden cambiar de lugar, no se pueden tocar, no se pueden coger y los responsables de ellos son, en primer lugar, los colaboradores que tienen su carné y el Ayuntamiento”, señaló Ardila. Por ello, cualquier tipo de incidencia con un gato de la calle, deberá ser comunicada al Consistorio.

El trabajo del Colegio de Veterinarios será proponer a los diferentes colegiados que existen en el municipio formar parte de este procedimiento, un proceso en el que es fundamental el papel de los alimentadores de las colonias, puesto que son las únicas personas con acceso a los animales. Ellos serán quienes trasladen al animal a las clínicas que se unan y tras la esterilización, lo devolverán a su colonia felina.

El alcalde expresó su agradecimiento a todos los alimentadores autorizados por “el importante trabajo que hacen de forma totalmente desinteresada”, palabras que secundó Zuleica Molina por su contribución a que los felinos “tengan una vida digna y estén alimentados y bien cuidados”.