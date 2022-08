La Línea declaró desierto el concurso y se quedó sin conciertos de impacto este verano

La Línea apenas ha contado en el verano que ahora finaliza con conciertos de impacto, lo que ha generado no pocas críticas entre sus habitantes. La razón es que el Ayuntamiento se vio obligado a declarar desierto el concurso para la adjudicación de la organización de los mismos a una productora artística, que se encargaría de organizar espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario, tanto en la Plaza El Arenal como en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Solo una empresa del sector, cuyo nombre no ha trascendido, respondió a la llama del Consistorio, pero este entendió que su oferta no incluía artistas del nivel requerido y decidió iniciar de nuevo el proceso. Un proceso nada infrecuente, que ya sucedió, por ejemplo, con la obra de reconstrucción del estadio Municipal.

El equipo de Gobierno que encabeza Juan Franco no renuncia a que la ciudad cuente con actividades estivales que no solo atraigan a los habitantes de La Línea, sino que supongan una inyección económica para el sector hostelero local con el desembarco de vecinos de otras poblaciones cercanas, como quedó patente, por ejemplo, en el concierto de David DeMaría del pasado seis de agosto.

De hecho el pasado mes de julio el propio Ayuntamiento anunció su intención de crear una marca (como sucede, sin ir más lejos, con Starlite en Marbella) “que sirva de impulso cultural, turístico y económico del municipio”.

Con esa intención sacó a licitación una oferta por un año con una aportación directa de 274.670 euros, a los que se sumarían los beneficios obtenidos por la taquilla en cada una de las actuaciones.

Las apreturas propias de fechas de máxima actividad propició que empresas del sector no respondieran a una oferta que en circunstancias normales hubiesen resultado muy atractivas.

Ante dicha circunstancia el gobierno linense prepara una nueva licitación que le permita reforzar este proyecto, aunque este retraso ya se ha cobrado fuertes críticas por parte de los ciudadanos en diferentes redes sociales.

Con respecto a la plaza de toros, el objetivo del equipo de gobierno es promover actuaciones en formato concierto, consolidando incluso festivales de dos o tres días que, entre otros beneficios, permitiría recortar los costes de producción. El número de espectáculos quedaría limitado a un mínimo de cuatro y un máximo de ocho actividades anuales, excluyendo lo que supone la gestión taurina y el uso de los espacios musealizables y visitas turísticas.

La adjudicataria del contrato asumirá, a su vez, la programación de espectáculos escénicos profesionales de interés general en el Palacio de Exposiciones y Congresos, con un mínimo de 10 y un máximo de 16 actividades anuales, en fechas que serán consensuadas previamente con las delegaciones de Cultura, Fiestas y Actos Públicos, prioritariamente fuera de la época estival.