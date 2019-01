El Ayuntamiento recurre por el reparto de las ayudas de la ITI

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Línea han presentado un recurso contra la resolución de la Junta de Andalucía que dejó fuera de la convocatoria de subvenciones de la Inversión Territorial Integrada (ITI) el proyecto para recuperar la arquitectura defensiva de la ciudad “La arquitectura defensiva de La Línea, concepción de una ciudad fronteriza”.

El recurso de reposición se ha presentado ante la delegación territorial de Cultura, Turismo y Deporte, a la que se solicita que se revoque la resolución de la Secretaría General de Cultura y se le conceda la ayuda de 1.149.600 euros a la que se había presentado el municipio en régimen de concurrencia competitiva. La ciudad de Algeciras sí logró estos fondos para un Centro de Interpretación sobre Paco de Lucía.

Los letrados municipales detallan que al no puntuar el criterio de adscribir de forma permanente a este proyecto a cuatro trabajadores que actualmente tienen la consideración de indefinidos, adquiriendo así la condición de fijos, la Secretaría General de Cultura ha incurrido en un error por no tener en cuenta que actualmente estos cuatro trabajadores municipales pertenecen a la plantilla pero no son fijos, y el trabajo que desarrollan no pertenece a ninguna plaza de las denominadas estructurales, propiedad que sí adquirirían al adscribirlos al proyecto de arquitectura defensiva, garantizando así su continuidad.

El mantenimiento de los puestos de trabajo se recoge en la convocatoria: “Se valorarán la creación de empleo directo estable, entendiendo por tal el empleo generado por el proyecto incentivado, bien sean nuevas contrataciones por un plazo superior a 12 meses o mantenimiento de empleo existente por el mismo plazo de tiempo”. Por ello, la conservación de estos cuatro puestos de trabajo –según el criterio de los letrados– debe ser correctamente valorado con cinco puntos más, lo que dejaría al proyecto linense en el tercer puesto provincial.