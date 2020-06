La Línea no ha podido celebrar este domingo la procesión del Corpus Christi con su fórmula tradicional, pero eso no significa que haya renunciado a la misma. Una misa solemne oficiada por el arcipreste Francisco de Paula Roldán y una procesión claustral en el santuario de la Inmaculada Concepción han servido para que los linenses puedan festejar una fecha tan señalada que en este 2020 del Covid-19 (coronavirus) tiene, entre otras particularidades, la de no contar con los niños que han recibido su primera comunión, aplazada hasta el comienzo del otoño.

Con la presencia del alcalde, Juan Franco, otros miembros del equipo de Gobierno y del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan José Correa y representantes de todas las hermandades a las 10:00 dio comienzo la eucaristía solemne oficiada por Francisco Roldán, que estuvo asistido por los sacerdotes Juan José Junco Domenech y Pedro Francisco Flores Quiroz. El acto religioso respetó todas las medidas sanitarias vigente en la fase-3 del desconfinamiento

Una vez finalizada la misa se llevó a cabo una procesión claustral, con oraciones y cánticos en honor a Jesús Sacramentado, que recorrió todo el interior del templo, en el que cada Hermandad que reside canónicamente en el santuario había montado un altar de culto en honor al Santísimo.

Finalmente el arcipreste salió a las puertas del santuario para bendecir a la ciudad y a todos sus habitantes.

Una versión reducida pero no por ello menos sentida del Corpus en La Línea.