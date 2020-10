La Policía Local controla que se respeten las medidas anti-Covid en el cementerio de La Línea

La Jefatura de la Policía Local de La Línea puso en funcionamiento desde el martes 27 de octubre un dispositivo especial de vigilancia en el interior y exterior del Cementerio Municipal San José, con el objetivo de controlar el tráfico rodado y velar por el cumplimiento de las medidas preventivas contra el Covid-19 dispuestas por las autoridades sanitarias durante el inminente puente, en el que es especialmente visitado.

El horario de visitas al camposanto es de 09.00 a 17.00 horas y el aforo interior se limita a un máximo de 200 personas. Con el objetivo de evitar problemas de tráfico, se sugiere la utilización del transporte público en los desplazamientos, ya sean taxis o autobuses, A tal efecto, el Consistorio recuerda que ha reforzado la Línea 3 de autobuses urbanos, desde el 27 de octubre al 1 de noviembre, en horarios de 10.00 a 16.00 horas.

En consonancia con el Acuerdo de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se dictan medidas preventivas y de protección de la salud en los cementerios con motivo de las jornadas festivas del Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y de los Difuntos (2 de noviembre), el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha dictado un bando con medidas y recomendaciones encaminadas a evitar la propagación del virus, ante la posible relajación de las medidas de protección personal, alta asistencia de personas vulnerables y encuentros de unidades familiares de distintos territorios.

En materia de prevención se recuerda el mantenimiento de la distancia interpersonal, uso de mascarillas, desinfección de manos antes y después de utilizar elementos comunes, no fumar en la vía pública o espacios públicos cuando no se pueda garantizar una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y limitar encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que éstos no superen el número de 10 personas.

A nivel municipal se aconseja no concentrar las visitas al camposanto en torno a fin de semana que coincide con el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, realizándolas en un margen de jornadas suficientes para que no se produzcan aglomeraciones.

Se recomienda además establecer un máximo de cuatro personas por grupos de visitas, preferiblemente del mismo grupo familiar o convivientes. El tiempo de visita de cada grupo no podrá exceder los 30 minutos, recomendándose a los visitantes que lleven botellas de agua para aquellos casos que se rellenen los jarrones de flores existentes en las tumbas o lápida. En caso contrario, se determina hacer uso del gel hidroalcohólico al tocar útiles de uso común.

