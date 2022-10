Juan Franco estalla tras el rechazo a la consulta: "El Estado quiere una cloaca en La Línea"

"Da la sensación de que existe una voluntad decidida del Estado para que haya una cloaca y que esté en La Línea". Con esta contundencia se ha expresado este miércoles el alcalde linense, Juan Franco, después de que el Gobierno de España haya rechazado la petición del Ayuntamiento de celebrar un referéndum para que el municipio decida si quiere abandonar Andalucía y convertirse en una ciudad autónoma.

"Esto no es ni mucho menos una derrota. Nos nos coge de sorpresa. Iremos al Supremo. Estaba en la hoja de ruta que teníamos marcada y en cuanto recibamos la resolución presentaremos un recurso Contencioso-Administrativo. En función de la respuesta que recibiéramos se estudiarían otras vías", ha apostillado el alcalde, que advierte que esta iniciativa no es "la caricatura esa del Puigdemont del sur que quiere poner las urnas sin permiso de ningún tipo en los colegios", aunque matiza: "Ganas no me faltan".

"Parece que quieren que sigamos en números de subdesarrollo", ha insistido el regidor, que denuncia una "falta de inversiones públicas brutal". "El pasado 18 de octubre, el mismo Gobierno que nos impide esta consulta anunció un paquete excepcional de medidas para Ceuta y Melilla por un importe de 711 millones de euros", ha añadido. "La ciudad autónoma es la única salida a la situación que tenemos en el municipio. No se nos presenta alternativa alguna. El Estado nos obliga a plantear esta cuestión, por cierto, prevista en la Constitución española, no una ordenanza municipal o un decreto de Alcaldía", ha manifestado.

Juan Franco ha alertado de que "no hay previsión de inversiones de ningún tipo". "Seguimos con una infraestructura de carreteras tercermundista. Somos el único núcleo de población con más de 100.000 habitantes en toda Europa sin acceso ferroviario. Tenemos obstaculizado el frontal marino porque depende la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y es un Puerto de Interés General del Estado, aunque las tasas que se siguen son antieconómicas por completo".

"En noviembre de 2018, el Estado anunció a bombo y plantillo un Plan integral para el Campo de Gibraltar con mil millones y para La Línea lo único que venía era un quinto juzgado. Están haciéndonos pagar por un pecado original que es la frontera con Gibraltar, que ya me dirán ustedes qué culpa tenemos los que estamos aquí".

"No estoy hablando de que haya una mano negra ni historias. Lo que ocurre es que a lo mejor si empiezo a tapar el problema del narcotráfico en La Línea acaba en las calles de otras ciudades. Si quieren recuerdo la intervención del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía a raíz de un tiroteo con muertos a plena luz del día en el paseo marítimo de Marbella. El caballero dijo que la violencia que había en Marbella no tenía nada que ver con la que había en La Línea. Evidentemente que no, en 2018 hubo allí 18 muertos a tiros, uno hasta en la Comunión del hijo, por ajustes de cuentas de drogas y en La Línea que yo recuerde no hubo ninguno".

"Se han hartado de mandar guardias civiles y policías a esta ciudad, pero medidas sociales no se ha adoptado ninguna. Ni plan especial de formación, ni de empleo, ni para las familias desestructuradas, ni nada para luchar contra las gravísimas lacras que tenemos aquí como son el narcotráfico y el contrabando de tabaco. Eso no se ha atendido", ha añadido.

Franco afirma que la disolución del OCON Sur -organismo creado en 2018 para la lucha contra el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la corrupción- le hace pensar que "dentro de dos años, estaremos otra vez como en 2017 o en 2018. Tendremos un Viernes Santo saliendo el Cristo del Mar y dos horas antes un alijo de drogas en el Puerto de la Atunara, a la espalda de la iglesia de la Virgen del Carmen. Eso me ha pasado a mí, no me lo han contado. Esperemos que no se reproduzcan historias como la del asalto al hospital que todavía se me ponen las tripas negras cuando me lo recuerdan".

Franco ha afirmado que la reacción del Gobierno de España a la salida de Gibraltar de la Unión Europea parece "una reedición de 1969". "Yo no había nacido, lo que conozco es por lo que está escrito. No hubo un cierre de la frontera como tal si no poquito a poco. Primero se le quitaron los pases de trabajo a las mujeres, después fueron a por determinados colectivos hasta que se cerró la frontera. Entonces hubo medidas para todo el Campo de Gibraltar menos para La Línea de la Concepción. Bueno, sí, un estadio que ahora gracias a Dios y a la ayuda de la Junta podemos ejecutar la obra".

"Llevamos con el Brexit desde el año 2016. Somos el único territorio con frontera en toda la Europa continental, no hay ningún otro. Los caso parecidos están en Irlanda del Norte, en dos bases militares que hay en Chipre y, como mucho en el Paso de Calais en Francia. Aquí no se ha tomado ni una medida extraordinaria. Hay 11.000 residentes en la ciudad que dependen de lo que pase con Gibraltar y un tercio de la facturación de las empresas de La Línea, también. Se les ha tratado como a escoria. Ni una medida".

"Vamos a ver las intervenciones de la diputada por Cádiz en el Congreso (se refiere a Gemma Araujo), que es de esta ciudad, respecto a estos trabajadores y estas empresas que han sido cero patatero. Tan fácil como meterse en www.congreso.es, ir a la lista de diputados, pinchar y vienen las intervenciones parlamentarias. Le preocupa más, por ejemplo, la guerra en Nagorno Karabaj, que dudo que mucha gente sea capaz de ubicarlo en un mapa".

"Alguno estará diciendo que esto es victimismo. Somos el municipio de más de 50.000 habitantes de los 126 que hay en este país con menor nivel de renta, mayor tasa de desempleo y menor esperanza de vida. Los que estamos aquí, de media, no llegaremos a los 80 años, tenemos números africanos, con todos mis respetos para África. Una incidencia de cáncer muchísimo mayor a la media y el Estado español no toma medida alguna", ha continuado.

"Comparemos con las economías de alrededor. Nuestro presupuesto son 50 millones de euros. No me voy a comparar con Gibraltar que tiene 800 millones de libras, porque tienen evidentemente muchísimas más competencias, no me voy a comparar con un país extranjero, pero vámonos a San Roque. Con todo mi respeto y mi cariño, porque ellos no tienen culpa de que nosotros seamos unos desgraciados. Tienen un gasto per cápita de 2.600 euros por habitante. La última noticia que he visto es que van a regalar un cheque de 500 euros a todos los que cumplan 18 años en 2023 y a nosotros no nos llega n para limpiar las calles".

"No nos podemos convertir ni siquiera en un dinamizador del empleo en la ciudad porque vamos justos, justos, justos. Y aún así estamos llevando a cabo un paquete de obras públicas impresionante, estamos mejorando servicios públicos, pero no llegamos, ha apostillado".

Franco ha criticado la falta de un protocolo de Medio Ambiente con Gibraltar. "Llevamos desde el 29 o el 30 de agosto con un barco varado y menos mal no hemos empezado con disputas de las aguas territoriales, que si sí y que si no, y nosotros en medio. Con los caladeros cerrados hasta ahora y cien familias dependiendo de ello, nuevamente por cuestiones que nos toca padecer por tener este pecado original del que no tenemos culpa".

"A lo mejor el plan que tiene el Gobierno es el que anunció el señor Borrell en 2018, que esto es una planicie de subdesarrollo. Este señor que formaba parte del Gobierno de España y parecía que estaba hablando con todos mis respetos, de Tanzania, de Uganda o de Guatemala. Y no de una parte del territorio nacional que es la más maltratada en los 500.000 mil kilómetros cuadrados que tiene esta nación", ha continuado.

Sobre el Plan de Ajuste, el alcalde afirmó que no costaría dinero levantarlo, pero es que "no hay voluntad". "Me da vergüenza ir a las barriadas con la concejala de Participación Ciudadana porque te exigen más barrenderos y más jardineros y estamos pagando el derroche, el despilfarro y la mala gestión de anteriores gobiernos municipales con partidos nacionales. Ni eso nos levantan. No se nos permite contratar personal y contar con unos servicios mínimamente dignos. Si contratamos empresas, que es a lo único que nos dejan, nos dicen que estamos privatizando y externalizando", ha concluido.