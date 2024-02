Juan Franco, alcalde de La Línea: "A lo mejor la solución es legalizar el hachís"

El alcalde de La Línea de La Concepción, Juan Franco, ha planteado este lunes que para cortar con el narcotráfico "a lo mejor la solución es legalizar" el consumo de hachís, como el tabaco o alcohol.

"A lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico", ha reflexionado el alcalde de La Línea, de donde eran originarios algunos de los tripulantes de la narcolancha que el pasado viernes embistió a una patrullera de la Guardia Civil matando a dos agentes.

Juan Franco, que, como otros alcaldes de la zona, ha acudido este lunes a Barbate para unirse al minuto de silencio, ha reflexionado, en declaraciones a los medios, sobre el problema del narcotráfico en su municipio y en otros de la costa de Cádiz.

Y ha sentenciado: "Si no se consumiera hachís en el resto de España probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A lo mejor la solución es legalizarlo, que también se consume tabaco y alcohol, y a lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico".

"No lo se. A mi entender, y me puedo estar equivocado, las recetas que se están aplicando no son las adecuadas", ha subrayado.

Así ha hecho referencia a que desde 2028, tras la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar para la lucha contra el narcotráfico en la zona, se han incautado 1.700 toneladas de droga y se han detenido e investigado a 19.900 personas.

"Ya me dirán qué hacemos con esa gente, ¿montamos un campo de concentración y los llevamos a las islas Chafarinas o algo así? ¿qué hacemos?", ha ironizado para afirmar que "las medidas de reinserción no están funcionando" porque estos detenidos "salen de la cárcel y vuelven a delinquir".

También se ha quejado de que haya delitos en el Código Penal que se cambian "en un plis plas" y que se tarde tanto en adaptar los tipos delictivos para penar el narcotráfico y las actividades que les dan cobertura.

Tras la muerte de los dos agentes, Franco cree que la situación merece "una reflexión" de todas las administraciones "independientemente del color político e incluyendo a los ayuntamientos de la zonas. Que nos sentemos todos y se haga un plan estratégico integral para afrontar este problema".

"Barbate y La Línea tienen un panorama muy parecido, el paro roza el 30%. En dos barriadas de La Línea el paro general está en un 60 % y el juvenil puede estar entre el 75 y el 80% . Tenemos un problema muy serio en la zona" y "medidas específicas no vienen tampoco".

Ha insistido en que "hasta que no haya una respuesta decidida de verdad por parte de todas las administraciones esto no tiene solución".

"Ahora nos rasgamos las vestiduras, nos ponemos a llorar y a lamentar lo que ha pasado, pero es que por desgracia raro es que no haya más", ha concluido.