'Food trucks' y música para dar la bienvenida al verano

La Línea dará esta tarde la bienvenida al verano con dos citas en la calle, el festival de música Junio Joven y la feria de la cerveza artesana y food trucks BeerLínea.

Junio Joven se celebrará en la plaza Fariñas a partir de las 20:00 y contará con las actuaciones de los linenses Marcos Ledesma Enkalomao y All in One, junto al jerezano Manuel Iglesias El Caña. El concierto, organizado por la delegación de Juventud, será totalmente gratuito y servirá para escuchar en directo la canción compuesta por Enkalomao que rinde homenaje a los linenses de bien en unos tiempos en los que la imagen de la ciudad anda algo denostada.

De forma paralela se desarrollará en la plaza de la Constitución BeerLínea, que hoy abrirá sus puertas de 19:30 a 00:00 y mañana y pasado desde mediodía hasta medianoche. Los asistentes podrán degustar nueve cervezas artesanales y probar la comida que ofrecerán 10 food trucks con propuestas gastronómicas para todos los gustos. También habrá conciertos. Hoy actúan Lineapop y Sonora y mañana, Los Daddy's y Audiógenes.